Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu siết giá cước vận tải trước biến động xăng dầu

Để chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn giá cước vận tải, ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai đầy đủ các nội dung sau.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát tác động giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng, dầu, đến giá cước vận tải trên địa bàn. Trọng tâm là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá cước theo Điều 28 Luật Giá số 16/2023/QH15, Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo kê khai đúng, đủ và trung thực.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn, tập trung vào những đơn vị có mức tăng giá lớn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện nghiêm quy định kê khai, niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, doanh nghiệp cần rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế xe chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời khuyến khích chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện và năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Đối với các Cục quản lý chuyên ngành, Bộ yêu cầu theo dõi sát tác động giá nhiên liệu đến giá cước vận tải, hướng dẫn doanh nghiệp thuộc thẩm quyền kê khai giá cước đúng quy định, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm quy định, tuyệt đối không lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Đối với các đơn vị đang áp dụng khung giá do nhà nước ban hành, Bộ Xây dựng khuyến khích giảm giá hoặc áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu. Ngoài ra, các cơ quan quản lý phải tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng, dầu, tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.