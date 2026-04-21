Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Sẽ điều chỉnh quy hoạch rừng và đất lúa phù hợp thực tiễn

Diện tích đất lúa dự kiến sẽ được giảm “khá nhiều”

Liên quan đến ý kiến đại biểu về quy hoạch khoáng sản theo Quyết định 866 của Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định đây không phải là vấn đề riêng của một địa phương mà là vướng mắc chung tại nhiều tỉnh có tài nguyên khoáng sản trên cả nước. Đặc biệt, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La đều đang gặp khó trong quá trình triển khai.

“Bản chất Quy hoạch 866 không có lỗi và không sai, vấn đề là cần điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Hiện Bộ đã hoàn tất rà soát, thẩm định hồ sơ và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh trong tháng 4.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị các địa phương “hết sức cân nhắc” khi đăng ký kế hoạch sử dụng đất công nghiệp, tránh tình trạng đề xuất vượt quá khả năng thực hiện.

Theo ông, có địa phương đăng ký tới 20.000 ha đất công nghiệp. Với hệ số hiện nay, cứ 1.000 ha có thể thu hút khoảng 100.000 lao động, đồng nghĩa quy mô 20.000 ha sẽ cần tới 2 triệu lao động – một bài toán rất khó khả thi đối với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

“Các địa phương đều mong muốn phát triển công nghiệp, nhưng nếu đăng ký kế hoạch sử dụng đất mà không triển khai được thì sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

Liên quan đến điều chỉnh diện tích đất trồng lúa, ông Hùng cho biết dự kiến sẽ giảm từ 3,568 triệu ha xuống khoảng 3,25 triệu ha. Tuy nhiên, Bộ khẳng định việc điều chỉnh này vẫn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời duy trì kim ngạch xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, dư địa tăng năng suất không còn nhiều khi Việt Nam đã đứng thứ hai thế giới, đạt khoảng 6,2 tấn/ha.

Về sắp xếp nông, lâm trường, Bộ trưởng cho biết đây là vấn đề tồn tại nhiều năm. Đến nay đã có 161/256 công ty nông lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới. Thủ tướng đã phê duyệt 40/41 phương án tổng thể, chỉ còn Hà Nội đang chờ hoàn thiện theo quy định pháp luật.

Theo Bộ trưởng, trách nhiệm tiếp theo thuộc về các địa phương trong việc tổ chức thực hiện, đo đạc, quản lý và sử dụng đất. Đồng thời, cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính trong quản lý tài sản công.

Giảm mạnh thủ tục hành chính, tăng cường xuất khẩu

Một điểm đáng chú ý là cải cách thủ tục hành chính được Bộ NN&MT đẩy mạnh. Hiện toàn ngành có 635 thủ tục hành chính, trong đó đã phân cấp khoảng 56%. Đặc biệt, chỉ trong một tuần gần đây, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tỷ lệ thủ tục được cắt giảm từ 44% xuống còn 25%, tương đương chỉ còn khoảng 160 thủ tục do Bộ trực tiếp quản lý.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tiểu ngành, nhóm sản phẩm chủ lực nhằm duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, tập trung phát triển thị trường, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, coi trọng thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong chuyến công tác cùng Thủ tướng tới Trung Quốc, Bộ đã ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lần đầu tiên cơ quan này ký trực tiếp với một bộ của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện Việt Nam đã được xuất khẩu bưởi, chanh và đặc biệt là sầu riêng với quy trình truy xuất nguồn gốc rút ngắn thời gian vận chuyển từ 20 ngày xuống còn 5- 6 ngày.

Song song với đó, Bộ sẽ tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.