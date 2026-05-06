Bộ Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng hoàn thành giải phóng mặt bằng QL 14B, 14E trước 15/5

Bộ Xây dựng vừa đề nghị thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại 2 Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E. Đây là các công trình giao thông quan trọng do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản; Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Theo quy mô, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B có chiều dài gần 8km; Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14E có tổng chiều dài gần 71km đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E liên tục chậm tiến độ, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn

Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành các gói thầu xây lắp dự án Quốc lộ 14B trước quý III/2026 và dự án Quốc lộ 14E trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, tiến độ chung hiện bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Cụ thể, dự án Quốc lộ 14B hiện mới bàn giao mặt bằng sạch đạt khoảng 89% khối lượng. Phần còn lại khoảng 1,35km chưa được giải phóng do 106 hộ dân tại xã Hòa Tiến chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án Quốc lộ 14E, địa phương đã bàn giao khoảng 98,6% mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn khoảng 1km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do 55 hộ dân tại các xã Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An và Hiệp Đức chưa bàn giao mặt bằng. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công toàn dự án.

Nhiều hộ dân dọc Quốc lộ 14E phải sống trong cảnh bụi bặm kéo dài do dự án chậm tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng hoàn thành dự án đúng thời hạn, tránh tình trạng đầu tư dở dang khi hết thời gian bố trí vốn, gây lãng phí nguồn lực.

Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền cơ sở, khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 15/5/2026.

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.

Dự án thi công kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14E

Trước đó, VOV đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E liên tục chậm tiến độ, thi công kéo dài dù nhiều đoạn đã được bàn giao mặt bằng sạch nhưng nhà thầu vẫn triển khai cầm chừng. Dự án kéo dài hơn 3 năm khiến người dân vùng dự án phải sống trong cảnh “nắng bụi, mưa bùn”; nhiều hộ kinh doanh ven đường mất nguồn thu; việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; tiềm ẩn tai nạn giao thông do mặt đường nham nhở, thu hẹp. Tiến độ dự án chậm còn ảnh hưởng trong việc giao thương, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng.