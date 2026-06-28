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Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm

Chủ Nhật, 21:28, 28/06/2026
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VOV.VN - Nhà máy chế biến thủy sản có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm, vừa được khánh thành tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An được xây dựng trên diện tích 4,95ha, sở hữu khu nhà xưởng rộng 24.500m² và dự kiến tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động. Điểm nổi bật của nhà máy là định hướng đầu tư hiện đại với tỷ lệ tự động hóa cao.

ca mau khanh thanh nha may thuy san 1.500 ty dong, tao 5.000 viec lam hinh anh 1
Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ khánh thành

Cụ thể, các khâu phân cỡ, phân màu và lột xẻ đạt mức tự động hóa 100%, trong khi công đoạn ép duỗi nobashi cũng đạt khoảng 70 - 80%. Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú kỳ vọng, nơi đây sẽ trở thành một trong những cơ sở chế biến thủy sản hiện đại hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ngành tôm tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh năm 2025 đạt hơn 2,4 tỷ USD, giữ vững vị thế trung tâm chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước. Trong đó, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là doanh nghiệp đầu ngành với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt trên 542 triệu USD, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động.

ca mau khanh thanh nha may thuy san 1.500 ty dong, tao 5.000 viec lam hinh anh 2
Buổi lễ có nhiều đại biểu nước ngoài tham dự

Ông Ngời đánh giá, việc đưa Nhà máy Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn góp phần ổn định đầu ra cho vùng nguyên liệu, thúc đẩy chuỗi giá trị ngành tôm của tỉnh phát triển bền vững.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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