Cà Mau tìm đầu ra cho khoảng 19.000 tấn tôm đang tồn đọng

Hôm nay (ngày 6/7), Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy Cà Mau lần thứ 27, khóa XV về việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và phương hướng thời gian tới.

Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm ở Cà Mau đang tồn đọng lượng hàng rất lớn.

Theo đó, hạn hán nặng nề trong mùa khô vừa qua đã làm 25.600 hecta tôm nuôi bị nhiễm bệnh nhưng sản lượng thủy sản của tỉnh Cà Mau vẫn đạt khoảng 293.000 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành thủy sản đang gặp khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh hiện đạt hơn 374 triệu USD, giảm hơn 12% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và xuất khẩu vẫn bị ách tắc. Khoảng 19.000 tấn tôm đang tồn đọng trong các kho của doanh nghiệp. Thực trạng trên đã làm giá tôm xuống thấp và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mặc dù khó khăn nhưng tỉnh Cà Mau không thay đổi các chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đề ra. Trong khó khăn, phải tìm ra các giải pháp để đảm bảo tăng trưởng trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Chúng ta phải có những giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, những khó khăn. Những chỗ nào đột phá, đẩy mạnh lên được thì tập trung vào để bù lại những nơi bị thiệt hại. Chỉ có như vậy chúng ta mới duy trì tình hình, mới không tăng trưởng âm. Chúng ta phải tăng trưởng, mặc dù không lớn nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, để đạt những kết quả tốt nhất”./.