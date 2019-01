Các ngân hàng đồng loạt công bố lợi nhuận “khủng“

PC_Article_AfterShare_1

Những ngân hàng Nhà nước lớn như: Vietcombank, BIDV, Agribank cho đến các ngân hàng cổ phần tư nhân là MB, HDBank, Sacombank, VIB, TPBank, Nam Á, Kienlongbank... đều đã công bố kết quả kinh doanh với con số ấn tượng.

Dẫn đầu về lợi nhuận trong ngành ngân hàng là Vietcombank với lợi nhuận trước thuế là 18.016 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 18.356 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với năm 2017.

Theo Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành, con số lợi nhuận năm qua không chỉ giúp Vietcombank tiếp tục dẫn đầu hệ thống mà còn có lợi nhuận cao hơn cả 2 ngân hàng đứng sau cộng lại. Ngoài ra, Vietcombank còn là ngân hàng có vốn hóa cao nhất trong số các ngân hàng đã niêm yết.

Nhiều ngân hàng đồng loạt báo lãi khủng. (Ảnh minh họa: KT)

Với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 9.625 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 1,28 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với 2017. Với những con số này, BIDV vẫn là ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Trong tháng đầu tiên của năm mới, Agribank cũng báo lãi 7.500 tỷ đồng- con số cao kỷ lục của ngân hàng này và cao hơn nhiều so với kế hoạch 5.700 tỷ đồng đặt ra trước đó.

Trong số các ngân hàng tư nhân đã công bố kết quả kinh doanh đến thời điểm này thì Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang dẫn đầu với mức lợi nhuận trước thuế trên 7.000 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 31% so với năm 2017. Các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp 1,21%.

Trong năm 2018, tổng lợi nhuận trước thuế của HDBank cũng lên tới 3.972 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước và cao hơn mục tiêu đề ra.

Theo kết quả vừa công bố của ngân hàng VIB, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.741 tỷ, tăng 95% so với năm 2017 và vượt 37% so với kế hoạch cổ đông giao, là năm thứ 2 liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng gần 100%. Doanh thu của ngân hàng VIB đã tăng trưởng 48% so với năm trước.

Còn ngân hàng TPBank thì cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2018 đã tăng gần gấp đôi so với năm 2017 đạt 2.258 tỷ đồng.

Tại ngân hàng Sacombank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 ước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm, lợi nhuận của Sacombank quay trở lại vượt mức 2.000 tỷ đồng.

Với những con số lợi nhuận “khủng” của ngành ngân hàng trong năm 2018, Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định, kết quả này đã thể hiện sự bứt phá trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.

Để duy trì “phong độ” và đạt lợi nhuận cao trong năm 2019, ngành ngân hàng cần tiếp tục có những giải pháp mang tính đột phá trong kinh doanh. Đặc biệt là phát triển mạnh mảng dịch vụ, một trong những mảng mang lại lợi nhuận cao của ngành ngân hàng./.

