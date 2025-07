Cần chấn chỉnh tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng đột biến

Tại nhiều tỉnh thành, giá cát hiện phổ biến quanh mức 700.000-800.000 đồng/m3, có nơi vượt 1 triệu đồng/m3. Giá đá xây dựng cũng tăng thêm từ 50.000-100.000 đồng/m3 so với cùng kỳ. Tương tự, giá nhựa đường tăng 200 đồng/kg các loại. Nguyên nhân giá nhựa đường tăng do ảnh hưởng giá xăng dầu và chi phí vận chuyển. Giá gạch tuynel đang dao động từ 1.600-1.900 đồng/viên, tăng gần gấp đôi so với mức giá từ đầu năm.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), có đến hơn 57% số doanh nghiệp được khảo sát cho thấy khó khăn lớn nhất trong quý II là giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là đầu tư công dồn dập vào các dự án hạ tầng lớn, như: cao tốc, cảng, sân bay… khiến nhu cầu cát, đá, thép, xi măng tăng đột biến. Trong khi nguồn cát và đá phục vụ xây dựng ở một số địa phương còn xảy ra hiện tượng khan hiếm cục bộ, do tình trạng thiếu nguồn cung cấp, mỏ hết hạn, bị gián đoạn khai thác…

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban, Ban Thống kê Vật liệu xây dựng và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, nếu giá tăng cao trong thời gian dài có thể làm chậm tiến độ thi công của các công trình, buộc các chủ đầu tư, nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch tài chính, tiến độ và công nghệ.

Theo bà Nga: “Những biến động về giá nguyên nhiên, vật liệu xây dựng này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cũng như nhà thầu xây dựng. Bởi vì khi chi phí đầu vào tăng thì sẽ làm tổng chi phí tăng và kéo theo đó, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng sẽ giảm và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Đặc biệt là những dự án công trình và đã ký theo đơn giá cố định thì sẽ ảnh hưởng nhiều hơn và nếu như việc tăng giá này kéo dài có thể dẫn đến chậm tiến độ thi công công trình và các chủ đầu tư, cũng như các nhà thầu cũng phải điều chỉnh các kế hoạch liên quan đến tài chính, cũng như liên quan đến kế hoạch thi công, có thể có những thay đổi công nghệ để phù hợp với việc tăng giá này".

Dự báo trong tháng 7/2025, giá thép có thể tăng thêm 3 - 4%, lên khoảng 14,3 - 14,5 triệu đồng/tấn.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục các hạn chế, bình ổn giá cả vật liệu xây dựng và đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm, cũng như đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở của người dân, các dự án nhà ở, bất động sản, mới đây, Thủ tướng đã có công văn, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi, nắm bắt thường xuyên diễn biến thị trường, biến động giá vật liệu xây dựng trên thị trường.

Đồng thời, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hoá vật liệu xây dựng.