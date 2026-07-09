Cảng Đà Nẵng hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm Logistics hàng đầu miền Trung.

Ông Nguyễn Tường Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cảng Đà Nẵng nhấn mạnh “Việc thành lập Công ty TNHH Smart Logistics Service Đà Nẵng (SMRT) là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn sắp tới. Công ty sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics tích hợp, mở rộng kết nối với các thị trường quốc tế, thu hút thêm nguồn hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng Đà Nẵng cũng như của khu vực miền Trung”.

Tặng hoa chúc mừng Ban điều hành SMRT

Tọa lạc tại Trung tâm Logistics Cảng Đà Nẵng, SMRT tập trung tối ưu hóa các giải pháp kho bãi, vận tải và phân phối hàng hóa dựa trên nền tảng công nghệ thông minh. Việc tích hợp các giải pháp "Smart" vào quy trình vận hành giúp Công ty TNHH Smart Logistics Service Da Nang giảm thiểu chi phí logistics, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và mang lại trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho khách hàng. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để Cảng Đà Nẵng hiện thực hóa mô hình "Cảng xanh, thông minh" đã đề ra.

Ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch HĐQT SMRT phát biểu tại Lễ ra mắt

Ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch HĐQT SMRT cho biết “Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng yêu cầu tốc độ, tính kết nối và hiệu quả vận hành cao hơn, sự ra đời của Smart Service Đà Nẵng là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics container tại khu vực miền Trung Việt Nam. Smart Logistics Service Đà Nẵng sẽ hoạt động theo định hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững".

Trao giấy chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp

Với bề dày kinh nghiệm của Cảng Đà Nẵng, cùng năng lực kết nối tuyến dịch vụ quốc tế của Tập đoàn SITC và sự đồng hành của các hãng tàu lớn, các forwarder, đại lý và khách hàng trong và ngoài nước, Công ty TNHH Smart Logistics Service Đà Nẵng sẽ nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi logistics container khu vực./.

Cảng Đà Nẵng đón chuyến hàng đầu tiên trong năm Ất Tỵ 2025 VOV.VN - Hôm nay (29/1, tức Mồng Một Tết Ất Tỵ), Cảng Đà Nẵng đón tàu 2 tàu congtainer làm hàng là tàu Meratus JimBaRan của Hãng tàu SàiGònShip Đà Nẵng và tàu WanHai 283 của hãng tàu WanHai Đà Nẵng.