Cảng hàng không Quảng Trị sẽ bay thử kỹ thuật vào 15/10

Khu vực phía Nam Quảng Trị giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nơi đây tập trung các dự án động lực quy mô lớn về cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng giao thông kết nối.

Đoàn đã kiểm tra dự án: Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy); dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án Trường Chính trị Lê Duẩn; dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị; dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1; dự án Đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy

Dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỉ đồng, quy mô 685ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7/2026. Dự án hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027. Tuy nhiên, khoảng 145ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến việc tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ.

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng. Hiện đã bàn giao 18,6km mặt bằng, đạt khoảng 88%; giá trị xây lắp đạt 280 tỉ đồng, tương đương 24%. Dự án đang gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết mùa mưa và áp lực giải ngân vốn trung ương trước ngày 31/12/2026. Quốc lộ 15D theo quy hoạch dài khoảng 92km, kết nối cảng Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay. Khi hoàn thành, tuyến đường dự kiến rút ngắn khoảng 70km vận chuyển hàng hóa so với Quốc lộ 9, tạo động lực phát triển logistics, kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A

Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất của đa số các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác vận động, tuyên truyền phải đi trước một bước, dựa trên nền tảng chính sách đền bù, tái định cư đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình dây dưa, cản trở tiến độ chung dù đã áp dụng đầy đủ chính sách, cần có biện pháp xử lý kiên quyết, đúng quy định để giữ vững kỷ cương.

Tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10 theo yêu cầu đề ra. Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỉ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khoảng 327 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là liên danh nhà đầu tư gồm T&T Group và CIENCO4, thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Về công tác bảo đảm giao thông phục vụ thi công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra hành vi cản trở quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ dự án. Trường hợp cần thiết, địa phương báo cáo Công an tỉnh để tăng cường lực lượng.

Ông Vương Quốc Tuấn lưu ý, việc bảo đảm giao thông phục vụ thi công không liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tham gia thi công phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đồng thời thực hiện tưới nước, vệ sinh đường, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đại diện Chủ đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, ưu tiên phương án để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện nhằm rút ngắn thời gian, tránh phát sinh thêm thủ tục làm ảnh hưởng tiến độ. Trong quá trình thi công phải bảo đảm quy mô, công năng của nhà ga, trong đó hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ 2 tầng, tương xứng với quy mô sân bay cấp 4E.

Tặng quà công nhân trên công trường dự án

“Quan điểm trong việc triển khai thi công sân bay là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định trách nhiệm với tỉnh cũng như cam kết bay thử kỹ thuật vào ngày 15/10, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không chấp nhận bất cứ hành vi nào cản trở quá trình thi công. Cam kết về mặt thời gian phải đảm bảo, làm sao thi công một cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5/2027 nó hoàn chỉnh, ra dáng một sân bay tầm cỡ” - ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ.