Cảnh báo lừa đảo, giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng

Thứ Năm, 14:43, 28/05/2026
VOV.VN - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1314/ CNTT- ATANM gửi đến cơ quan chức năng đề nghị gỡ bỏ trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính.

Thời gian gần đây, tình trạng các trang mạng xã hội mạo danh Bộ Tài chính để lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng uy tín của cơ quan nhà nước, sử dụng tên gọi, hình ảnh, thậm chí sao chép nội dung từ các kênh chính thức để tạo lòng tin, sau đó đưa ra các thông tin sai lệch hoặc các chương trình giả mạo nhằm trục lợi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp đó, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng phòng, chống các hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Tài chính chủ động phối hợp các cơ quan liên quan gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo

Đối với các trang web, trang mạng xã hội giả mạo: Khi tiếp nhận thông tin giả mạo, Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan như Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công An để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang facebook giả mạo.

Bộ Tài chính chia sẻ thông tin danh sách tên miền và địa chỉ Internet IP các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Tài chính cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.

Trong công tác phát hiện và ngăn chặn, các cơ quan đã tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu nhằm nhận diện sớm các dấu hiệu giả mạo. Đồng thời, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để rà soát, xác minh và yêu cầu các nền tảng số gỡ bỏ nhanh chóng các nội dung vi phạm, hạn chế tối đa việc lan truyền thông tin sai lệch.

Bộ Tài chính đã liên tục đăng tải những cảnh báo lừa đảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trang Thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo người dân về các trang giả mạo, các thủ đoạn lừa đảo mới, đồng thời hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh. Việc này giúp người dân có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Khuyến cáo tới người dân và doanh nghiệp trước hành vi giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên không gian mạng

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ như Cổng thông tin điện tử chính (địa chỉ: https://www.mof.gov.vn/). Các trang web giả mạo thường có tên miền gần giống nhưng đuôi khác (ví dụ: .com, .net, .org) hoặc chứa thêm các ký tự lạ. Khi tìm kiếm thông tin người dân nên đối chiếu địa chỉ truy cập với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: https://mof.gov.vn/

Người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như các thông báo mang tính “khẩn cấp”, “cơ hội có hạn” hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến nhằm gây áp lực tâm lý để người dân đưa ra quyết định nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng.

Một số trang thông tin mạng giả mạo Bộ Tài chính

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ, người dân nên chủ động kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng.

Chia sẻ thêm về những giải pháp của Bộ Tài chính, ôg Hoàng Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính khuyến khích người dân khi phát hiện các trang thông tin có dấu hiệu giả mạo thì kịp thời phản ánh, báo cáo để các cơ quan chức năng có thể xử lý nhanh chóng. Việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh từ phía người dân là yếu tố rất quan trọng, góp phần hạn chế rủi ro và xây dựng một môi trường thông tin an toàn hơn. Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ, tăng cường bảo mật hệ thống và nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ an ninh mạng.

Cẩm Tú/VOV.VN
