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Cảnh báo thiệt hại kinh tế từ review giả

Thứ Sáu, 20:25, 02/10/2026
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VOV.VN - Review, lượt thích, bình luận hay tương tác trên Facebook, TikTok, Zalo, Shopee… đang trở thành “thước đo” khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng. Nhưng đằng sau những con số triệu view, đánh giá “5 sao” có thể là tương tác ảo, tiềm ẩn rủi ro khi chất lượng sản phẩm không như kỳ vọng.

Lê Thanh/VOV.VN
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