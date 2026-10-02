Cảnh báo thiệt hại kinh tế từ review giả

VOV.VN - Khi 5 sao không còn bảo chứng cho chất lượng, cuộc chiến chống đánh giá ảo đang trở thành bài toán công nghệ, pháp lý và niềm tin của người tiêu dùng số.
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VOV.VN - Review, lượt thích, bình luận hay tương tác trên Facebook, TikTok, Zalo, Shopee… đang trở thành “thước đo” khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng. Nhưng đằng sau những con số triệu view, đánh giá “5 sao” có thể là tương tác ảo, tiềm ẩn rủi ro khi chất lượng sản phẩm không như kỳ vọng.
VOV.VN - Review, lượt thích, bình luận hay tương tác trên Facebook, TikTok, Zalo, Shopee… đang trở thành “thước đo” khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng. Nhưng đằng sau những con số triệu view, đánh giá “5 sao” có thể là tương tác ảo, tiềm ẩn rủi ro khi chất lượng sản phẩm không như kỳ vọng.
VOV.VN - Khi 5 sao không còn bảo chứng cho chất lượng, cuộc chiến chống đánh giá ảo đang trở thành bài toán công nghệ, pháp lý và niềm tin của người tiêu dùng số.
VOV.VN - Khi 5 sao không còn bảo chứng cho chất lượng, cuộc chiến chống đánh giá ảo đang trở thành bài toán công nghệ, pháp lý và niềm tin của người tiêu dùng số.
VOV.VN - Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc và về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực.
VOV.VN - Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc và về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực.
VOV.VN - Kem chống nắng nâng tông UME có chỉ số SPF 50+/PA+++ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và tia UVB, đồng thời sản phẩm còn tạo một lớp nền mỏng nhẹ giúp các chị em tự tin, rạng rỡ.
VOV.VN - Kem chống nắng nâng tông UME có chỉ số SPF 50+/PA+++ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và tia UVB, đồng thời sản phẩm còn tạo một lớp nền mỏng nhẹ giúp các chị em tự tin, rạng rỡ.
VOV.VN - Zhuzhu là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng hiện nay, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Kênh TikTok và Facebook của cô nàng thu hút đông đảo người theo dõi bởi ngoại hình xinh xắn cùng lối review đồ lạ độc đáo, đầy sáng tạo.
VOV.VN - Zhuzhu là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng hiện nay, sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Kênh TikTok và Facebook của cô nàng thu hút đông đảo người theo dõi bởi ngoại hình xinh xắn cùng lối review đồ lạ độc đáo, đầy sáng tạo.