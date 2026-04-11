Cánh đồng khóm ở vùng Đồng Tháp Mười tươi tốt trong mùa khô hạn

Ở thời điểm này, cánh đồng khóm ở tỉnh Đồng Tháp vẫn có trái cho thu hoạch, với giá dao động từ 8.000 đồng đến 8.500 đồng/kg. Mức giá này ổn định trong khoảng một năm qua, nông dân thu lãi từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/kg.

Cánh đồng khóm vẫn xanh tươi trong mùa khô hạn

Để ứng phó với khô hạn và xâm nhập mặn, nông dân trồng khóm tăng cường bơm, trữ nước ngọt trong mương vườn; sử dụng rơm rạ phủ trên gốc khóm để giảm nắng nóng và hạn chế bốc hơi nước; đồng thời tích cực bơm, tưới nước cho cây.

Riêng cống âu kênh Nguyễn Tấn Thành vận hành theo hướng ngăn mặn, trữ ngọt, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, trong đó có cây khóm ở vùng Đồng Tháp Mười.

Hệ thống bơm điện bơm trữ nước vào khu vực trồng khóm

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích trồng khóm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với gần 16.000 ha, tập trung ở các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2 và Hưng Thạnh, năng suất đạt gần 30 tấn/ha.

Nông dân thu hoạch khóm với niềm vui trúng mùa đạt giá

Trái khóm mùa khô năng suất cao

Hơn 30 năm bén duyên với vùng đất phèn chua, cây khóm đã giúp nông dân vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp ổn định cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế, gắn bó bền vững với vùng đất này.