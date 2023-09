Cảnh giác hình thức lừa đảo mới với tài khoản ngân hàng

Nhiều hình thức lừa đảo mới liên quan tài khoản ngân hàng cần cảnh giác và có giải pháp đảm bảo an toàn. Đó là nội dung các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội thảo “Bảo vệ tài khoản ngân hàng trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến gia tăng” diễn ra sáng nay (19/9) tại TP.HCM.

Trong vài tháng gần đây, một số cơ quan báo chí tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về hình thức lừa đảo mới xuất hiện. Đó là kẻ gian lợi dụng quyền trợ năng (Accessibility) trên ứng dụng điện thoại, đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã PIN, OTP rồi chiếm quyền điều khiển từ xa để lấy cắp tiền trong tài khoản. Các hành vi lừa đảo ngày càng tinh hơn nên trong 6 tháng qua, số vụ bị lừa đảo tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước.

Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Lệ Hằng

Theo đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm là giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Thuế, Bảo hiểm xã hội..., yêu cầu người bị hại cài đặt các ứng dụng (APP) giả mạo trên điện thoại. Sau đó, chúng âm thầm kiểm soát điện thoại và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt của người dân. Các hành vi lừa đảo tinh vi này dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Lệ Hằng

Trước tình trạng này, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tập trung vào giải pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát để ngặn chặn các hành vi lừa đảo như hoàn thiện khung pháp lý không dùng tiền mặt, tăng cường bảo mật, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ sửa đổi Quyết định 630 về giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, cho phép người dùng ứng dụng xác thực sinh trắc học khi giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng vượt 1 ngưỡng nào đó. Khi giao dịch chuyển tiền, ngân hàng không cấp mã OTP như thông thường hiện nay, đòi hỏi xác thực sinh trắc học như khuôn mặt”, ông Dũng thông tin.