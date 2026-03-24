Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ GPMB giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Nằm trong diện giải phóng mặt bằng thuộc giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh, gia đình bà Lục Thị Ban ở xóm Nà Khoang, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng phải bàn giao cho dự án hơn 5.300m2 đất rừng sản xuất. Khu vực này nhiều năm qua gia đình bà Ban trồng hồi, vầu, tre và chè, là nguồn thu nhập chính của gia đình bà ở nơi khu vực biên giới xa xôi. Tuy nhiên khi nhận được chủ trương của Nhà nước tuyên truyền về xây dựng cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh, bà tích cực ủng hộ, nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Bà Lục Thị Ban chia sẻ: “Gia đình gắn bó và sống dựa vào mảnh đất rừng nên khi phải bàn giao cũng không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, đây là chủ trương của Nhà nước, nên chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, đồng thuận giao đất để phục vụ dự án. Người dân rất ủng hộ, bởi khi có tuyến cao tốc, địa phương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn”.

Không chỉ hộ gia đình bà Lục Thị Ban, nhiều hộ dân khác trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dự án cũng chủ động khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời đồ đạc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh ngày 14/3 (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Ông Bế Việt Hoàn, người dân xã Trà Lĩnh cho biết: “Tôi và gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương làm đường cao tốc, bởi không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là chủ trương đúng đắn, vì lợi ích chung của đất nước nên người dân đều đồng thuận, không có ý kiến băn khoăn. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy đất nước ngày càng phát triển, ngày càng giàu mạnh và khang trang hơn”.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2, tại xã Trà Lĩnh có tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 1,2 triệu m2. Đến nay, công tác lập, thẩm định và phê duyệt sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định đã hoàn thành tại 14/14 xóm, đạt 100%. Tổng kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là hơn 214 tỷ đồng, công tác tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hơn 100 hộ dân với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng, đạt hơn 30%.

Người dân xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nhận tiền đền bù GPMB dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2

Theo ông Lục Xuân Trà, Phó Giám đốc phụ trách BQL dự án xã Trà Lĩnh: Công tác chi trả được triển khai theo từng đợt, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định với các phương án được công khai minh bạch; Quá trình thực hiện không phát sinh vụ việc phức tạp, không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

“Công tác chi trả bồi thường vẫn gặp vướng mắc khi một số hộ dân chưa đồng thuận về giá và chính sách tái định cư. Trước tình hình cơ chế thay đổi, địa phương đang xây dựng phương án hỗ trợ bổ sung nhằm bảo đảm quyền lợi người dân. Khó khăn lớn hiện nay là cơ sở pháp lý đất đai, do nhiều thửa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, khiến việc xác minh nguồn gốc và diện tích mất nhiều thời gian. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời đề xuất tăng cường nhân lực và phối hợp các cơ quan chuyên môn để sớm hoàn thiện phương án thực hiện”.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 được triển khai song song khi giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện sẽ giúp tận dụng tối đa năng lực của nhà đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và thiết bị, tránh lãng phí, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành toàn tuyến. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 12/2027.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 được triển khai song song khi giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đánh giá: “Địa bàn xã hiện có 3 công trình trọng điểm, trong đó có dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chúng tôi được giao nhiệm vụ GPMB. Quá trình thực hiện xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, bên cạnh đó cũng nhận được đồng thuận ủng hộ tích cực của bà con nhân dân. Cho nên đến thời điểm này công tác GPMB cũng được triển khai tương đối thuận lợi. Các cơ quan chuyên môn đang rất quyết tâm, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động tham mưu cho ủy ban xã để giải quyết những khó khăn vướng mắc. Hiện nay cơ bản đã đáp ứng cơ bản mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai theo tiến độ đề ra”.

Tại buổi kiểm tra mới đây, ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của "Chiến dịch Đông Khê 2026" trong hoàn thành giai đoạn 1 của dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động. Ông Phan Thăng An đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ của chiến dịch. Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cũng giao UBND tỉnh Cao Bằng bố trí đẩy đủ nhu cầu nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại cho Dự án để đảm bảo tiến độ thi công. Đồng thời, tham mưu, trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 4/2026 về việc thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Dự án theo quy mô hoàn chỉnh để nhà đầu tư có cơ sở triển khai đồng bộ, kịp thời cập nhật các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.

Khi dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, kết hợp với các tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ hình thành trục giao thông cao tốc chiến lược nối liền từ Thủ đô Hà Nội lên Cao Bằng. Tuyến đường này không chỉ mở ra hành lang kết nối mới, kích hoạt tiềm năng vùng biên viễn, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và góp phần củng cố vững chắc quốc phòng an ninh.