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Cao Bằng: Dự án đường tránh Trường Hà tăng tốc về đích trước hẹn

Thứ Năm, 09:51, 25/06/2026
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VOV.VN - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường tránh xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng đã đạt khoảng 75% khối lượng. Trên công trường, các đơn vị đang tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc để phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 8/2026, sớm hơn khoảng 4 tháng so với tiến độ.


Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa trước đây, nay là xã Trường Hà, được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 6,75km, kết nối đường Hồ Chí Minh với tuyến giao thông đi cửa khẩu Sóc Giang. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành trên toàn tuyến. Chỉ còn một số vị trí liên quan đến hệ thống thoát nước đang được chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án và người dân phối hợp tháo gỡ để triển khai thi công đồng bộ.

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Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa trước đây, nay là xã Trường Hà, được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng

Những ngày này, trên công trường, hàng chục phương tiện, máy móc hoạt động liên tục. Các nhà thầu đang đồng thời triển khai đào đắp nền đường, vận chuyển đất thải, thi công kè bảo vệ, hệ thống cống rãnh và các hạng mục phụ trợ. Nhiều tổ thi công duy trì làm việc đến tối nhằm bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. 

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Hiện dự án đã đạt khoảng 75% khối lượng. Trên công trường, các đơn vị đang tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc để phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 8/2026, sớm hơn khoảng 4 tháng so với tiến độ được điều chỉnh

Ông Hoàng Xuân Hiển, đại diện liên danh nhà thầu thi công cho biết: “Bên công trường chúng tôi đang thi công đào đất, thi công kè và các hạng mục phụ trợ song song. Tiến độ hiện đang đảm bảo với khối lượng xe cộ, máy móc để thi công, vận chuyển, hiện chỉ còn vướng mắc là do thời tiết mưa nhiều thôi. Chúng tôi đang huy động 8 ô tô, 5 máy xúc, 3 xe lu, 1 máy san và 1 máy ủi để phục vụ thi công. Công trường cũng tăng ca làm thông từ ngày đến 20 giờ tối, và hỗ trợ phụ cấp làm thêm giờ cho anh em công nhân. Dự kiến trong tháng 8 sẽ thi công đạt khoảng 95%, chỉ còn lại các hạng mục dọn dẹp thôi”.

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Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn, như thời tiết mưa lũ kéo dài, mực nước sông dâng cao, việc thi công các hạng mục cầu trên tuyến đã có thời điểm bị chậm so với kế hoạch

Theo Ban Quản lý dự án xã Trường Hà, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Ngoài các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hầm quân sự, mốc quân sự, trận địa pháo, hệ thống viễn thông, điện chiếu sáng hay công trình thủy lợi đều cần nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất. Cùng với thời tiết mưa lũ kéo dài, mực nước sông dâng cao, việc thi công các hạng mục cầu trên tuyến đã có thời điểm bị chậm so với kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi tháo gỡ các khó khăn, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để bù tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay. 

“Trên công trường các nhà thầu đang triển khai đào đắp nền đường, vận chuyển đất về bãi thải, đổ bê tông kè, xây cống rãnh và chuẩn bị rải cấp phối để làm nền đường. Tiến độ hiện đảm bảo theo kế hoạch, các nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Chúng tôi đang dự kiến đến tầm tháng 8 sẽ thảm áp phan mặt đường và tiến độ đảm bảo theo kế hoạch sẽ đưa vào bàn giao sử dụng trong năm 2026. Quá trình thi công cũng còn một số mương thủy lợi, công trình hạ tầng cần phải di dời thì vừa qua chúng tôi cũng phối hợp với người dân, xã để thực hiện các thủ tục kiểm đếm bổ sung để giải phóng mặt bằng” - ông Trần Quốc Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Trường Hà, chủ đầu tư dự án cho biết.

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Do đặc thù địa hình, khối lượng đất múc đi của dự án đường tránh Trường Hà tương đối nhiều. Hiện dự án xây trường liên cấp tiểu học và THCS Lũng Nặm cách đó không xa đang tận dụng lượng đất múc đi này để thi công

Không chỉ chủ đầu tư, chính quyền địa phương cũng đang trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ từng hạng mục. Với mục tiêu hoàn thành dự án trước thời hạn, các bên liên quan đã xây dựng lộ trình cụ thể cho từng phần việc còn lại. Bà Linh Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND xã Trường Hà thông tin, Dự án đường tránh được triển khai từ năm 2025 nhưng trong quá trình cũng gặp một số vướng mắc về mặt bằng nên chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. UBND xã Trường Hà cũng đã mời hai đơn vị thi công dự án đến để tiếp tục cam kết, đưa ra đường găng rất cụ thể cho từng phương án.

"Hiện đường thì đã hình thành, cốt nền cũng đã cơ bản xong, chỉ vướng một chút về khối lượng đất múc đi. Do vậy hiện nay trường liên cấp Lũng Nặm cũng đang tận dụng một phần đất khoáng sản của công trình này để đắp lên dự án. Chúng tôi cũng tích cực đôn đốc các nhà thầu khẩn trương múc đất, thông hai điểm đấu nối, cam kết trong tháng 8 sẽ hoàn thành rải áp phan toàn tuyến đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục xuống công trình để đôn đốc các nhà thầu bảo đảm đúng cam kết, qua đó hoàn thành tuyến đường và bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã giao trong năm nay” - Chủ tịch UBND xã Trường Hà khẳng định.

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Sau hơn một năm thi công, tuyến đường đã dần hiện rõ, mang theo kỳ vọng về một động lực phát triển mới cho khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh Cao Bằng

Hiện khối lượng toàn dự án đã đạt khoảng 75%. Theo kế hoạch, trong tháng 8 tới, các đơn vị sẽ hoàn thành thảm nhựa mặt đường và các hạng mục chính trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành, tuyến đường tránh Trường Hà không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm mà còn tạo điều kiện kết nối thuận lợi hơn với các xã vùng cao và các tuyến giao thông đối ngoại của tỉnh Cao Bằng. Sau hơn một năm thi công, tuyến đường đã dần hiện rõ, mang theo kỳ vọng về một động lực phát triển mới cho khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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