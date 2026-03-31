Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chậm tiến độ, chủ đầu tư “tuýt còi” 2 nhà thầu

Ban Quản lý dự án 85 (Ban QLDA 85 – chủ đầu tư) vừa phát đi đồng thời hai văn bản nhắc nhở, cảnh báo đối với hai nhà thầu do chậm trễ trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vừa phát đi cảnh báo hai nhà thầu do chậm tiến độ thi công, yêu cầu khẩn trương tăng tốc để kịp hoàn thành trước ngày 25/4/2026, nếu không sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

Theo nội dung các văn bản, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, với yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/4 và tiến tới bàn giao, đưa vào khai thác trước ngày 25/4/2026. Tuy nhiên, tiến độ thực tế tại hiện trường chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại diện Ban QLDA 85 cho biết: “Thời gian qua, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công các hạng mục còn lại, nhưng đến nay tiến độ vẫn rất chậm, không đạt yêu cầu”.

Hai đơn vị bị nhắc nhở gồm Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 (thi công gói thầu 12-XL) và Công ty TNHH Đồng Thuận Hà (thi công gói thầu 12-XL, 13-XL). Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc triển khai thi công tại công trường diễn ra ì ạch, thiếu chuyển biến rõ rệt.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do chậm trễ trong cung ứng vật tư, thiếu hụt nhân lực thi công lắp đặt và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Đáng chú ý, tại công trường không bố trí chỉ huy trưởng thường trực, trong khi lãnh đạo các nhà thầu chưa đưa ra các giải pháp điều hành quyết liệt để tháo gỡ khó khăn.

“Việc thiếu sự hiện diện thường xuyên của chỉ huy trưởng và sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo nhà thầu là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ không được cải thiện,” đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, là một trong những dự án trọng điểm thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác và tổ chức thu phí.

Một đoạn tuyến trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh ở giai đoạn thi công.

Theo Ban QLDA 85, việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác mà còn gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Vì vậy, chủ đầu tư yêu cầu lãnh đạo cấp cao của hai nhà thầu khẩn trương xây dựng phương án huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công liên tục ngày đêm nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Đối với Công ty TNHH Đồng Thuận Hà, chủ đầu tư yêu cầu đồng thời hoàn thiện mặt bằng bãi thải, thực hiện các thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh công tác nội nghiệp, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán nhằm bảo đảm dòng tiền phục vụ thi công.

Ban QLDA 85 đưa ra mốc thời gian cụ thể: nếu đến ngày 5/4/2026, hai nhà thầu không có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng về năng lực thực hiện của các đơn vị liên quan.

“Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo kỷ cương trong thi công và hiệu quả đầu tư của dự án,” đại diện Ban QLDA 85 khẳng định.

Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn hai tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tính đến cuối tháng 3/2026, sản lượng thực hiện dự án đã đạt 99% giá trị hợp đồng.

Trên toàn dự án, các nhà thầu đang huy động 30 mũi thi công với 379 nhân công, 120 đầu máy thiết bị gấp rút hoàn thiện một số hạng mục còn lại (ATGT, gia cố mái, đường gom).