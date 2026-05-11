Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đổ mẻ bê tông đầu tiên, dự kiến về đích dịp 2/9

Đảm bảo tiến độ

Tại công trường dự án phía Công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, lãnh đạo TP.HCM đã chứng kiến việc đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m.

Khối lượng bê tông khoảng 5.700 m³ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm bảo đảm độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình.

Công nhân đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 (ảnh: N.T)

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường, siêu trọng để phục vụ lắp dựng.

Bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m (ảnh: N.T)

"Sau khi đổ bê tông hạng mục này dự kiến là trong tháng 6/2026 sẽ hoàn thành hai trụ này. Đầu tháng 8/2026 thì sẽ bắt đầu lai dắt dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào 2/9/2026", ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tư vấn quản lý dự án cho biết.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 720m.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước – thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm bảo đảm không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Dự án được thi công trong điều kiện khó khăn, phải đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đặc biệt là đường thủy (ảnh: A.T)

Không chỉ đóng vai trò kết nối hai bờ sông, công trình còn được định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của TP.HCM.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2/9 năm nay. Theo ông, việc lãnh đạo TP.HCM đến tận công trường kiểm tra thăm hỏi là nguồn động viên rất lớn cho chủ đầu tư, nhà thầu.

"Chúng tôi cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng để phục vụ nhân dân", ông nói.

Hình thức đầu tư “BT không thanh toán” được nhân rộng từ mô hình điểm

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường.

Ông nhấn mạnh, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại công trường

Theo ông Bùi Xuân Cường, việc đổ mẻ bê tông đầu tiên là công đoạn đặc biệt quan trọng của công trình biểu tượng tại khu vực trung tâm TP.HCM. Sau hơn một năm triển khai, dự án cơ bản bảo đảm các tiến độ chính dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công và bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là minh chứng cho một hình thức đầu tư mới, sáng tạo của thành phố dựa trên sự đồng hành và đóng góp của doanh nghiệp vì cộng đồng.

"Rất nhiều dự án vừa qua đã được đầu tư theo hình thức này. Bây giờ chúng ta gọi tương tự như hình thức BT không thanh toán. Ví dụ Công viên số 1 Lý Thái Tổ; mới đây nhất là dự án chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM và rất nhiều công trình khác nữa. Sắp tới, Cung Thiếu nhi Thành phố cũng đi theo hình thức này. Đây là sự tiên phong rất đáng quý của nhà đầu tư", ông Bùi Xuân Cường cho biết.