Cây cảnh, quà tặng hình chó độc đáo cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Để phục vụ thị hiếu chơi quất dịp tết Mậu Tuất của người dân, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh Cây quất cảnh trồng trong chậu sứ hình chú chó đốm vô cùng độc đáo Trên lưng mỗi chú chó đều có 1 chiếc giỏ để trồng quất cảnh Được biết những chú chó trên có xuất xứ từ gốm Bát Tràng được đặt riêng để phục vụ tết Mậu Tuất năm nay Giá mỗi chậu cảnh này dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng Những chậu quất nhỏ chứa được ít đất nên việc chăm sóc khó khăn Tượng phong thủy hình chó bằng đồng mạ vàng với các kích cỡ khác nhau đang là sản phẩm độc đáo được chọn làm quà tặng dịp Tết Mậu Tuất năm nay. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng Linh khuyển mạ vàng 24K Linh khuyển Phú Quý mạ vàng 24K là quà biếu Tết Mậu Tuất Ngoài ra trên thị trường còn xuất hiện cả bình rượu hình chó Đồng tiền vàng in hình chú chó làm quà tặng Tiền con chó Lithuania (Litva) mệnh giá 500 Talonu là tờ tiền thật do Chính phủ nước Lithuania in ấn và phát hành năm 1993 cho nhu cầu lưu thông, tiêu dùng hàng ngày. Nhưng vì tờ tiền có hình con chó nên được ưa chuộng làm tiền mừng tuổi Tết cho năm Mậu Tuất 2018 Tờ tiền 2 USD hình con chó với hình tượng 2 chú chó được mạ vàng ở hai bên trái và phải của tờ tiền 2 USD may mắn được bộ tài Chính Mỹ in ấn và phát hành Năm 2018 là năm Mậu Tuất, năm của những chú chó thông minh và cũng là năm của những loại tiền lì xì có in hình con chó linh vật mang lại nhiều ý nghĩa may mắn Loại tiền lì xì tết 2018 cũng có hình chó

Để phục vụ thị hiếu chơi quất dịp tết Mậu Tuất của người dân, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh Cây quất cảnh trồng trong chậu sứ hình chú chó đốm vô cùng độc đáo Trên lưng mỗi chú chó đều có 1 chiếc giỏ để trồng quất cảnh Được biết những chú chó trên có xuất xứ từ gốm Bát Tràng được đặt riêng để phục vụ tết Mậu Tuất năm nay Giá mỗi chậu cảnh này dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng Những chậu quất nhỏ chứa được ít đất nên việc chăm sóc khó khăn Tượng phong thủy hình chó bằng đồng mạ vàng với các kích cỡ khác nhau đang là sản phẩm độc đáo được chọn làm quà tặng dịp Tết Mậu Tuất năm nay. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng Linh khuyển mạ vàng 24K Linh khuyển Phú Quý mạ vàng 24K là quà biếu Tết Mậu Tuất Ngoài ra trên thị trường còn xuất hiện cả bình rượu hình chó Đồng tiền vàng in hình chú chó làm quà tặng Tiền con chó Lithuania (Litva) mệnh giá 500 Talonu là tờ tiền thật do Chính phủ nước Lithuania in ấn và phát hành năm 1993 cho nhu cầu lưu thông, tiêu dùng hàng ngày. Nhưng vì tờ tiền có hình con chó nên được ưa chuộng làm tiền mừng tuổi Tết cho năm Mậu Tuất 2018 Tờ tiền 2 USD hình con chó với hình tượng 2 chú chó được mạ vàng ở hai bên trái và phải của tờ tiền 2 USD may mắn được bộ tài Chính Mỹ in ấn và phát hành Năm 2018 là năm Mậu Tuất, năm của những chú chó thông minh và cũng là năm của những loại tiền lì xì có in hình con chó linh vật mang lại nhiều ý nghĩa may mắn Loại tiền lì xì tết 2018 cũng có hình chó