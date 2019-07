Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc Dự án đường dây 500 kV mạch 3

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương có tuyến đường dây 500 kV mạch 3 đi qua hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án.



Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia kiểm tra hiện trường dự án 500 kV mạch 3.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai tạo điều kiện và hỗ trợ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án đường dây 500 kV mạch 3 để hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 6/2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn địa phương quản lý; Không để phát sinh nhà cửa, công trình trong hành lang tuyến đường dây đã được thỏa thuận; Xử lý cương quyết đối với các trường hợp không chấp hành phương án bồi thường đã được phê duyệt hoặc cố tình cản trở việc thi công công trình.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là dự án cấp bách cần thực hiện để đảm bảo an toàn cung cấp điện và an ninh năng lượng quốc gia. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung quản lý Dự án.

Đến nay, sau hơn 7 tháng khởi công, mặc dù chủ đầu tư đã tập trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ nhưng những khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã làm nhiều hạng mục của Dự án không đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra./.