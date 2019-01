Chính phủ giao 9 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành than năm 2019

“Nhu cầu tiêu thụ than ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là than cho sản xuất điện. Chỉ tính riêng năm 2019 dự kiến cả nước cần khoảng 58 triệu tấn than cho sản xuất điện. Chính phủ yêu cầu ngành than phải làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là phải đủ than cho nền kinh tế”.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức sáng 9/1 tại Hà Nội.

Báo cáo của TKV cho thấy, năm 2018, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt gần 37 triệu tấn, đạt 104 % so với kế hoạch. Than tiêu thụ ước đạt 40,5 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch, tăng 15% so với năm ngoái; trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 38,61 triệu tấn (riêng than bán cho hộ điện tăng 5,4 triệu tấn so với thực hiện 2017).

Năm 2018 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh minh họa: KT

Sản xuất alumina tiếp tục khẳng định là mũi nhọn mới trong cơ cấu sản phẩm của Tập đoàn này. Cụ thể, năm 2018, sản lượng Alumina (quy đổi) sản xuất và tiêu thụ là 1,31 triệu tấn, tăng trên 170.000 tấn so với thực hiện 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu alumina đạt 520 triệu USD. Năm 2018, TKV cũng đóng góp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9,4 tỷ kWh. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121.700 tỷ đồng, bằng 107 % kế hoạch và tăng 13 % so năm 2017. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỷ so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách Nhà nước 16.000 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với thực hiện 2017; trong đó tiền lương bình quân thợ lò đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng tăng 14,8% so với năm 2017. Với phong trào thi đua giành thu nhập cao trong năm 2018 đã có trên 300 thợ lò có thu nhập từ 300 triệu đồng/người/năm trở lên, tăng gấp 2,4 lần so với thực hiện năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những kết quả ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là hiệu quả của lĩnh vực sản xuất khai thác khoáng sản alumin - nhôm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ lớn, trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2019 đề ra được Uỷ ban Quản lý vốn; các Bộ, Ngành và Chính phủ thông qua.

Đặc biệt TKV cần tập trung sản xuất sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường, nhất là thị trường than; Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác an toàn lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn chết người và sự cố lớn; Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ngành than cần tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để thu hút vốn cho các dự án đầu tư; Tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới; cải tạo, nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế theo Quy hoạch phát triển Ngành Than Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài đầu tư, khai thác chế biến khoáng sản; Làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản ở Quảng Ninh, Tây Nguyên…

Chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài trong thời đại kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho Người lao động; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng dân cư, với đối tác - bạn hàng.

Cụ thể, đối với sản xuất, cung cấp than cho nền kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, TKV vẫn là tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước gánh vác nhiệm vụ đảm bảo than cho nền kinh tế, góp phầnđảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Năm 2019, nhiệm vụ số 1 của TKV phải đảm bảo đủ than theo các hợp đồng, không để thiếu than. TKV phải nâng cao chất lượng than để đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu than của nền kinh tế. Ngành than cũng cần phải bứt phá trong đổi mới công nghệ sản xuất, khai thác than; Đổi mới trong quản trị doanh nghiệp... và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động, nâng cao đời sống cho người lao động”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TKV tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án bô xít nhôm gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên. Đồng thời, đảm bảo sản xuất điện một nhiệm vụ quan trọng của TKV...

Phó Thủ tướng yêu cầu Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết trong thẩm quyền của mình. Những vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và phát triển ổn định, bền vững.

Năm 2019, TKV đặt mục tiêu sản xuất đạt 40 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 128.000 tỷ đồng, trong đó riêng khối than hơn 68.000 tỷ đồng. Lợi nhuận phấn đấu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động phấn đấu đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng./.

