Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký Công hàm về khoản vay ODA hơn 600 triệu USD

Ba chương trình, dự án được ký kết hôm nay, gồm: Chương trình Hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tổng giá trị 03 khoản vay xấp xỉ 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh: “Các công hàm trao đổi được ký ngày hôm nay với tổng trị giá lên tới gần 90 tỷ yên Nhật, tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của chính phủ Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đồng thời đây cũng là một bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới - ưu tiên cho chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tiếp nối sự thành công của khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19, khoản vay chính sách theo hình thức hòa đồng ngân sách chung cho lĩnh vực tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu lần này, tiếp tục là minh chứng cho sự tin tưởng mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết chính sách cũng như điều hành linh hoạt ngân sách chung.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ito Naoki khẳng định: “Nhật Bản ủng hộ định hướng cải cách của Việt Nam hướng đến một kỷ nguyên mới. Tôi vọng rằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản sẽ được vận dụng hiệu quả vào các lĩnh vực, như: đổi mới sáng tạo, bán dẫn, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, để góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 5 năm: 2026-2030. Tôi kỳ vọng rằng 3 dự án ODA mới ký kết ngày hôm nay, sẽ là khởi đầu thuận lợi để chúng ta triển khai mạnh mẽ mô hình ODA thế hệ mới giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sau lễ ký kết hôm nay, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam để triển khai các chương trình, dự án một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của chính phủ Nhật Bản nói chung, Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản nói riêng, trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn của các chương trình dự án này, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA thế hệ mới của Nhật Bản cho Việt Nam.