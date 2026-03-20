Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký Công hàm về khoản vay ODA hơn 600 triệu USD

Thứ Sáu, 16:22, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ito Naoki, thay mặt Chính phủ Nhật Bản, đã ký 03 Công hàm trao đổi cung cấp vốn vay ODA cho 03 chương trình, dự án, với tổng giá trị hơn 600 triệu USD.

Ba chương trình, dự án được ký kết hôm nay, gồm: Chương trình Hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tổng giá trị 03 khoản vay xấp xỉ 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh: “Các công hàm trao đổi được ký ngày hôm nay với tổng trị giá lên tới gần 90 tỷ yên Nhật, tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của chính phủ Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đồng thời đây cũng là một bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới - ưu tiên cho chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tiếp nối sự thành công của khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19, khoản vay chính sách theo hình thức hòa đồng ngân sách chung cho lĩnh vực tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu lần này, tiếp tục là minh chứng cho sự tin tưởng mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết chính sách cũng như điều hành linh hoạt ngân sách chung.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ito Naoki khẳng định: “Nhật Bản ủng hộ định hướng cải cách của Việt Nam hướng đến một kỷ nguyên mới. Tôi vọng rằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản sẽ được vận dụng hiệu quả vào các lĩnh vực, như: đổi mới sáng tạo, bán dẫn, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, để góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 5 năm:  2026-2030. Tôi kỳ vọng rằng 3 dự án ODA mới ký kết ngày hôm nay, sẽ là khởi đầu thuận lợi để chúng ta triển khai mạnh mẽ mô hình ODA thế hệ mới giữa Việt Nam và Nhật Bản”.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sau lễ ký kết hôm nay, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tại Việt Nam để triển khai các chương trình, dự án một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của chính phủ Nhật Bản nói chung, Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản nói riêng, trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn của các chương trình dự án này, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA thế hệ mới của Nhật Bản cho Việt Nam.

 

Vay ODA dành cho Việt Nam thấp hơn nhiều các nước trong khu vực

VOV.VN - Chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi và nhóm 6 Ngân hàng phát triển. Đây là Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo nhằm trao đổi các kết quả đạt được về tình hình giải ngân vốn ODA, việc phê duyệt giải ngân các dự án, cũng như đề ra các giải pháp quản lý và sử dụng vốn ODA thời gian tới.

Trung Hiếu/VOV1
Tag: ODA thế hệ mới Việt Nam Nhật Bản chuyển đổi xanh hướng tới tăng trưởng xanh thích ứng biến đổi khí hậu dự án ODA dân tộc thiểu số
Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?
Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?

VOV.VN - Dư luận tại Bình Thuận rất bức xúc trước việc một số công trình sử dụng vốn vay của nước ngoài đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí.

Điện Biên: "Cứng hóa" gần 100 cầu treo dân sinh bằng cầu kiên cố từ vốn vay ODA
Điện Biên: "Cứng hóa" gần 100 cầu treo dân sinh bằng cầu kiên cố từ vốn vay ODA

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ an toàn của gần 100 cầu treo dân sinh đã xuống cấp, đồng thời lên kế hoạch để thay thế toàn bộ bằng cầu cứng kiên cố trước năm 2030, sử dụng vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới.

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với JICA, FinDev Canada và SMBC
HDBank ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với JICA, FinDev Canada và SMBC

VOV.VN - Ngày 31/7, tại TP. HCM, HDBank vừa ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 215 triệu USD với ba tổ chức tài chính quốc tế gồm Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Định chế Tài chính Phát triển Canada (FinDev Canada) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đảm bảo thu hồi 100% khoản vốn vay hơn 6.000 tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đảm bảo thu hồi 100% khoản vốn vay hơn 6.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tại phiên thảo luận sáng 24/6, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất tiếp tục sử dụng hơn 6.000 tỷ đồng vốn thu hồi từ các chương trình tín dụng chính sách đã kết thúc. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần tách bạch phần vốn đã thu và phần chưa thu để tránh vướng mắc trong quyết toán ngân sách về sau.

