Chính sách mới của Ấn Độ - Cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Sáu, 06:38, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Với Ngân sách Liên bang 2026 kỷ lục, Ấn Độ đang mở cửa mạnh hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam” – Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến, với chủ đề “Ngân sách Ấn Độ 2026 và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức ngày 19/3.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế của Ấn Độ đã cung cấp phân tích toàn diện về những điểm mới trong Ngân sách Liên bang Ấn Độ 2026–2027 và tác động đối với doanh nghiệp nước ngoài. Chuyên gia Manan Agarwal - Giám đốc Công ty tư vấn KrayMan Consultants LLP nhấn mạnh, Chính phủ Ấn Độ đang theo đuổi cách tiếp cận “ổn định nhưng cải cách”, với trọng tâm là duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, đơn giản hóa hệ thống pháp lý và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư.

Ông Manan Agarwal phân tích sâu 4 trụ cột phát triển chính của Ấn Độ gồm: tăng trưởng kinh tế, củng cố nền tảng, phát triển con người và quản trị dựa trên niềm tin. Trong đó, các chính sách hỗ trợ sản xuất công nghệ cao (bán dẫn, điện tử), năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics và chuyển đổi số được xem là những động lực chính thu hút đầu tư nước ngoài.

Đại diện công ty Intech Group đặt câu hỏi về ưu đãi cho ngành bán dẫn và điện tử

Còn theo chuyên gia Deepanshu Manocha, một điểm cải cách quan trọng có tác động trực tiếp tới nhà đầu tư nước ngoài là việc Ấn Độ áp dụng Luật Thuế thu nhập mới năm 2025, thay thế luật cũ từ năm 1961, với cấu trúc đơn giản hơn, quy trình tuân thủ tinh gọn và giảm đáng kể gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp. Song song với đó, hệ thống hải quan số hóa mới sử dụng AI và cơ chế thông quan tự động cho các lô hàng rủi ro thấp được triển khai nhằm rút ngắn thời gian xử lý. Những cải cách này được đánh giá sẽ giúp cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ấn Độ trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các ngành chiến lược như: Điện tử, bán dẫn và công nghệ số; Năng lượng tái tạo và công nghệ xanh; Dệt may, da giày và sản xuất xuất khẩu; Nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm; Du lịch, hàng không và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, hội thảo cũng làm nổi bật sự phù hợp giữa định hướng phát triển của Ấn Độ và chủ trương “Go Global” của Chính phủ và Bộ Công Thương Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam chủ động vươn ra thị trường quốc tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ

Theo đánh giá của ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, Ấn Độ hiện là một trong những thị trường trọng điểm, có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao và môi trường chính sách ngày càng thuận lợi. Đây là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và tiếp cận đối tác địa phương; Tận dụng các ưu đãi chính sách và cải cách thủ tục; Xây dựng chiến lược đầu tư trung và dài hạn; Tham gia vào các lĩnh vực mà Ấn Độ đang ưu tiên phát triển.

Hội thảo không chỉ cung cấp thông tin chuyên sâu mà còn tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa chuyên gia và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN - Tại buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam vào sáng 14/1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng, tập trung vào bảo tồn di sản văn hóa, kết nối hàng không, thu hút đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ quan hệ Ấn Độ - Việt Nam Cơ hội đầu tư doanh nghiệp Việt Nam
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2025 tăng 19,4% lên mức gần kỷ lục

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong năm 2025 đạt mốc 21,55 triệu tấn, mức cao thứ hai từ trước tới nay. Thành tựu này có được là nhờ việc Chính phủ Ấn Độ đã dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu gạo trong năm qua.

Doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hữu cơ tại Ấn Độ

VOV.VN - Giải pháp xử lý chất thải hữu cơ bằng công nghệ sinh học để tạo ra phân bón hữu cơ đang được một doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu thử nghiệm tại Ấn Độ, được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách quản lý chất thải tại quốc gia Nam Á, nơi tiềm năng nông nghiệp lớn nhưng đang đối mặt nhiều thách thức môi trường.

Sáng kiến “Chuyến bay Khởi nghiệp” thúc đẩy hợp tác startup Việt Nam – Ấn Độ

VOV.VN - “Chuyến bay Khởi nghiệp – StartupFlight” là một sáng kiến nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã chính thức bắt đầu ngày 11/11. Chương trình dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội sáng tạo và hợp tác giữa hai quốc gia.

