Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa: Nhà đầu tư nộp 0,1% mỗi lần giao dịch

Thứ Hai, 16:58, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính, giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam chính thức được đưa vào diện quản lý thuế. Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, đồng thời áp dụng thêm các quy định về thuế với tổ chức và hoạt động liên quan.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026 hướng dẫn chi tiết chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thông tư quy định rõ cơ chế áp dụng 3 sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ, phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Đây là lần đầu tiên có quy định cụ thể cơ chế thu thuế đối với giao dịch tài sản mã hóa.

Chính thức đánh thuế tài sản mã hóa (Ảnh minh họa: KT)

Theo quy định, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, các hoạt động khác có liên quan nhưng không phải chuyển nhượng trực tiếp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ chịu mức thuế suất 20%. Thu nhập tính thuế trong kỳ được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan đến chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ.

Tài sản mã hóa bước ra khỏi “vùng xám”: Cơ hội mới cho kinh tế số Việt Nam bứt phá

VOV.VN - Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, với doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD - con số khổng lồ so với quy mô nền kinh tế. Dù vậy, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý và định hướng rõ ràng. Do đó, Nghị quyết 05 được coi là “điểm rơi vàng”, vừa đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, vừa giúp Nhà nước huy động nguồn lực tài chính khổng lồ.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân trong nước hay nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa, qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa, thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/3 và được áp dụng trong thời gian thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ, hoặc cho đến khi có chính sách thuế chính thức thay thế.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: tài sản mã hóa áp thuế tài sản mã hóa thuế thu nhập cá nhân giao dịch tài sản mã hóa chuyển nhượng tài sản mã hóa quản lý thuế
Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa trước ngày 28/2

VOV.VN - Chính phủ vừa chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026.

Tài sản mã hóa bước vào "sân chơi" chính thức: Cú hích cho nền kinh tế số

VOV.VN - Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế số Việt Nam. Đây không chỉ là sự chủ động nắm bắt xu thế toàn cầu, mà còn là bước đi mang tính chiến lược, tạo cơ sở pháp lý để đưa tài sản số vào vận hành trong hệ thống tài chính chính thống.

Triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9/2025

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

