Chủ đầu tư dọn chất thải để khắc phục ô nhiễm biển Vũng Tàu sau phản ánh của VOV

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trường dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, nhiều phương tiện như máy xúc, thuyền đã được huy động để phục vụ công tác khắc phục, vận chuyển lượng chất thải bị chôn lấp trái phép ra khỏi khu vực dự án.

Dùng tàu để khắc phục ô nhiễm biển Vũng Tàu sau phản ánh của VOV

Động thái này được chủ đầu tư triển khai sau Thông báo số H9859 ngày 16/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) về việc điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” liên quan đến hoạt động thi công dự án, trên cơ sở phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 21/7/2025.

Theo thông báo của Công an TP.HCM, Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao toàn bộ lượng chất thải cho đơn vị có giấy phép xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quá trình khắc phục được cơ quan chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Trước đó, ngày 16/12/2025, Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định xử lý đồ vật số H9454 đối với hơn 15 triệu kg chất thải rắn xây dựng thông thường bị đổ thải tại dự án trên địa bàn phường Vũng Tàu, TP.HCM. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng thông báo tới UBND phường và Công an phường Vũng Tàu để phối hợp theo dõi, giám sát việc khắc phục hậu quả của vụ việc.

Theo công văn 74 ngày 22/12/2025 do ông Đậu Thế Anh, TGĐ Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu ký gửi đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, UBND phường Vũng Tàu thông báo việc xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu theo quyết định số H9454 ngày 16/12/2025 của Cơ quan CSĐT TP HCM, Công ty thực hiện khắc phục diện tích hơn 4.400 m2; sâu gần 2,5 mét, thực hiện khắc phục từ 3 -6 tháng, giao cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh là đơn vị xử lý chất thải nêu trên.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có bài viết điều tra phản ánh về việc ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển tại khu vực Vũng Tàu, liên quan quá trình thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” đối với 3 cá nhân trên. Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM xác định, ông Đậu Thế Anh với vai trò Tổng Giám đốc, đã chỉ đạo và phê duyệt việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400 m² mặt biển tại khu vực Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nguồn chất thải này không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, không nằm trong nội dung được phê duyệt của báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp bị xác định tham gia giúp sức, thực hiện việc kiểm đếm, giám sát vật tư đầu vào và chỉ huy thi công phần san lấp liên quan đến lượng chất thải nói trên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Đậu Thế Anh và ông Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Ngọc Hiệp.