中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ đầu tư dọn chất thải để khắc phục ô nhiễm biển Vũng Tàu sau phản ánh của VOV

Thứ Ba, 14:17, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 15 triệu kg chất thải tại khu vực Thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ cung Hòn Ngưu (phường Vũng Tàu, TP HCM) đang được chủ đầu tư khắc phục, chuyển giao toàn bộ chất thải cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trường dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, nhiều phương tiện như máy xúc, thuyền đã được huy động để phục vụ công tác khắc phục, vận chuyển lượng chất thải bị chôn lấp trái phép ra khỏi khu vực dự án.

Dùng tàu để khắc phục ô nhiễm biển Vũng Tàu sau phản ánh của VOV

Động thái này được chủ đầu tư triển khai sau Thông báo số H9859 ngày 16/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) về việc điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” liên quan đến hoạt động thi công dự án, trên cơ sở phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 21/7/2025.

Theo thông báo của Công an TP.HCM, Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao toàn bộ lượng chất thải cho đơn vị có giấy phép xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quá trình khắc phục được cơ quan chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Trước đó, ngày 16/12/2025, Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định xử lý đồ vật số H9454 đối với hơn 15 triệu kg chất thải rắn xây dựng thông thường bị đổ thải tại dự án trên địa bàn phường Vũng Tàu, TP.HCM. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng thông báo tới UBND phường và Công an phường Vũng Tàu để phối hợp theo dõi, giám sát việc khắc phục hậu quả của vụ việc.

Theo công văn 74 ngày 22/12/2025 do ông Đậu Thế Anh, TGĐ Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu ký gửi đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, UBND phường Vũng Tàu thông báo việc xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu theo quyết định số H9454 ngày 16/12/2025 của Cơ quan CSĐT TP HCM, Công ty thực hiện khắc phục diện tích hơn 4.400 m2; sâu gần 2,5 mét, thực hiện khắc phục từ 3 -6 tháng, giao cho Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh là đơn vị xử lý chất thải nêu trên.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có bài viết điều tra phản ánh về việc ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển tại khu vực Vũng Tàu, liên quan quá trình thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” đối với 3 cá nhân trên. Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.HCM xác định, ông Đậu Thế Anh với vai trò Tổng Giám đốc, đã chỉ đạo và phê duyệt việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để san lấp hơn 4.400 m² mặt biển tại khu vực Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nguồn chất thải này không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, không nằm trong nội dung được phê duyệt của báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp bị xác định tham gia giúp sức, thực hiện việc kiểm đếm, giám sát vật tư đầu vào và chỉ huy thi công phần san lấp liên quan đến lượng chất thải nói trên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với ông Đậu Thế Anh và ông Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Ngọc Hiệp.

Triều Quân/VOV.VN
Tag: ô nhiễm chất thải vũng tàu cáp treo đậu thế anh khởi tố khắc phục
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ dùng rác thải lấp biển Vũng Tàu: Phát hiện thêm dấu hiệu sai phạm
Vụ dùng rác thải lấp biển Vũng Tàu: Phát hiện thêm dấu hiệu sai phạm

VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về việc ngang nhiên dùng rác thải lấp biển Vũng Tàu, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã vào cuộc, bước đầu phát hiện có thêm dấu hiệu sai phạm.

Vụ dùng rác thải lấp biển Vũng Tàu: Cơ quan chức năng vào cuộc
Vụ dùng rác thải lấp biển Vũng Tàu: Cơ quan chức năng vào cuộc

VOV.VN - Ngay sau khi bài viết "Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu" được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đăng tải, lực lượng chức năng ở phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh đã vào cuộc kiểm tra.

Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu
Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu

VOV.VN - Việc lựa chọn vật liệu để lấn biển luôn là một bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Ở nhiều quốc gia, đây là chủ đề được giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng khoa học, chính quyền và người dân. Thế nhưng ở biển Vũng Tàu, họ công nhiên dùng rác, chất thải xây dựng để lấp biển.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp