Chủ tịch Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng, kê giá bất hợp lý

Tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều dự án hạ tầng lớn, song chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến chi phí logistics và giá xăng dầu tăng cao.

Tháng 3/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh tăng 1,2% so với tháng trước; trong đó nhóm giao thông tăng mạnh nhất (18,49%). Bình quân quý I, CPI tăng 3,68%, với nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng cao nhất (8,06%). Giá nhiều mặt hàng đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi, khí đốt, xi măng, thép… đồng loạt tăng, tạo áp lực lớn cho sản xuất và xây dựng.

UBND tỉnh Gia Lai họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành và bình ổn giá trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu biến động mạnh

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục kiểm soát tốt mặt bằng giá trong thời gian tới, như tăng cường theo dõi, dự báo thị trường; chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát giá; kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều hành, góp phần giữ ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, địa phương triển khai biện pháp điều hành giá quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, găm hàng, thao túng hoặc kê giá bất hợp lý; doanh nghiệp vi phạm có thể bị rút giấy phép, không có vùng cấm. Cần tăng cường đối thoại, kiểm soát chặt nguồn cung vật liệu xây dựng, không để thiết lập mặt bằng giá mới. Đồng thời, các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn đầu cơ đối với hàng hóa thiết yếu, giảm khâu trung gian để hạ chi phí cho người dân. Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, tỉnh Gia Lai sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt là nông dân chịu ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất.

“Tập trung đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu của người dân và đảm bảo nguồn cung. Bất cứ một cửa hàng nào, đầu mối kinh doanh nào có hiện tượng tăng giá bất hợp lý thì yêu cầu các đơn vị kiểm soát nghiêm và rút giấy phép ngay”. Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.