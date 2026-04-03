中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng, kê giá bất hợp lý

Thứ Sáu, 20:09, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 3/4, UBND tỉnh Gia Lai họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm triển khai các giải pháp kiểm soát thị trường trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu biến động mạnh.

Tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều dự án hạ tầng lớn, song chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến chi phí logistics và giá xăng dầu tăng cao.

Tháng 3/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh tăng 1,2% so với tháng trước; trong đó nhóm giao thông tăng mạnh nhất (18,49%). Bình quân quý I, CPI tăng 3,68%, với nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng cao nhất (8,06%). Giá nhiều mặt hàng đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi, khí đốt, xi măng, thép… đồng loạt tăng, tạo áp lực lớn cho sản xuất và xây dựng.

UBND tỉnh Gia Lai họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành và bình ổn giá trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu biến động mạnh

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục kiểm soát tốt mặt bằng giá trong thời gian tới, như tăng cường theo dõi, dự báo thị trường; chủ động nguồn cung hàng hóa thiết yếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát giá; kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều hành, góp phần giữ ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm hành vi găm hàng, trục lợi, thao túng giá.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành, địa phương triển khai biện pháp điều hành giá quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, găm hàng, thao túng hoặc kê giá bất hợp lý; doanh nghiệp vi phạm có thể bị rút giấy phép, không có vùng cấm. Cần tăng cường đối thoại, kiểm soát chặt nguồn cung vật liệu xây dựng, không để thiết lập mặt bằng giá mới. Đồng thời, các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn đầu cơ đối với hàng hóa thiết yếu, giảm khâu trung gian để hạ chi phí cho người dân. Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, tỉnh Gia Lai sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, đặc biệt là nông dân chịu ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất.

“Tập trung đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu của người dân và đảm bảo nguồn cung. Bất cứ một cửa hàng nào, đầu mối kinh doanh nào có hiện tượng tăng giá bất hợp lý thì yêu cầu các đơn vị kiểm soát nghiêm và rút giấy phép ngay”. Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: bình ổn giá thiết yếu UBND tỉnh Gia Lai Ban Chỉ đạo quản lý giá Gia Lai giá vật liệu xây dựng Gia Lai chi phí logistics tăng cao giá xăng dầu Gia Lai 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thi công Cao tốc Quy Nhơn- Pleiku chất lượng cao

VOV.VN - Tại Lễ khởi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, ngày 19/12, ông Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị phải thi công đảm bảo chất lượng cao, bảo hành 5 năm với công trình.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp