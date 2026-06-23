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Chủ tịch Lâm Đồng phê bình nhà đầu tư cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương vì chậm thủ tục

Thứ Ba, 18:41, 23/06/2026
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VOV.VN - Dù đã bàn giao hơn 67% mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể thi công các hạng mục chính do hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chưa hoàn thiện.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, đi qua 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng. Toàn dự án có 2.464 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi hơn 681ha.

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Công tác san gạt, phát quang mặt bằng trên tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được triển khai tại một số vị trí sau khi địa phương bàn giao mặt bằng.

Năm 2026, dự án được bố trí khoảng 2.940 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến nay, các địa phương đã giải ngân hơn 331 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ người dân; đồng thời bàn giao khoảng 421ha mặt bằng, đạt hơn 67% diện tích cần thu hồi.

Tuy nhiên, tiến độ thi công chưa tương xứng với kết quả giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, đơn vị thi công mới chỉ phát quang, san ủi mặt bằng, chưa triển khai các hạng mục chính do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các đoạn tuyến chưa hoàn thiện. Nguyên nhân chậm trễ thuộc về nhà đầu tư. Trước đó, nhà đầu tư từng cam kết hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế để trình phê duyệt trước ngày 30/5, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Tình trạng vướng thủ tục cũng xảy ra tại dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Dự án này dài 66km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, cần thu hồi hơn 400ha đất. Năm 2026, dự án được bố trí gần 1.750 tỷ đồng, đã giải ngân gần 204 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay các địa phương mới bàn giao hơn 76ha mặt bằng; một số khu vực chưa được phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chưa ký hợp đồng tín dụng.

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Phối cảnh cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tại buổi làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với hai dự án cao tốc ngày 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư thực hiện dự án với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao. Phê bình nhà đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vì chậm hoàn thiện thủ tục, đồng thời yêu cầu hoàn tất hồ sơ thiết kế, hợp đồng tín dụng và các thủ tục pháp lý chậm nhất ngày 15/7 để đủ điều kiện thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu nhà đầu tư huy động nguồn lực, tranh thủ điều kiện thuận lợi để thi công theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, triển khai đến đó”.

Với dự án Tân Phú - Bảo Lộc, các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, không để thủ tục tiếp tục làm chậm tiến độ các dự án cao tốc trọng điểm.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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