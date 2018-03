Chưa “giải cứu” xong củ cải, đến lượt su hào lại bị vứt bỏ vì ế

Số củ cải ế ở Mê Linh chưa được "giải cứu" hết thì người dân Hải Dương lại ế su hào... Sáng nay (19/3), hơn 4 tấn củ cải được vận chuyển từ xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) vào nội thành Hà Nội để bán trên hè phố khu vực công viên Thống Nhất trên phố Lê Duẩn, giúp những người làm nông đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm trồng được. Dân Hà Nội "giải cứu" củ cải ế giúp nông dân với giá 25.000 đồng mỗi túi 5kg. Thực hiện việc "giải cứu" củ cải là một nhóm tình nguyện ở Hà Nội. Nhiều người đi đường ghé vào mua củ cải ủng hộ nông dân huyện ngoại thành. Nhiều người mua hẳn từ 2 túi, 3 túi... Một người mua số lượng nhiều, treo buộc khắp xe máy. Có người không thể tới tận nơi mua củ cải, thành viên "nhóm giải cứu" lại phải vào vai vận chuyển. Sau củ cải Mê Linh đến su hào vứt đầy cánh đồng ở Hải Dương. Tại xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ, Hải Dương) rất nhiều gia đình phải vứt bỏ hàng tấn su hào do không bán được. Su hào chất đống bỏ đi vì ế, giá rẻ như bèo. Su hào không bán được bị người dân Hưng Đạo, Ngọc Kỳ mang ra vứt cạnh đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Một số ruộng su hào được băm nhỏ ra rồi ủ làm phân hay cho người dân mang về làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Người nông dân cố lựa chọn những củ su hào còn non mang đi bán để gỡ gạc chút vốn liếng. Có những củ su hào còn non bị nhổ vứt xuống mương nước. Su hào nằm là liệt ven đường. Su hào không bán được không chỉ làm nông dân thua lỗ mà còn khiến các thương lái điêu đứng./.

