Chuẩn bị khởi công Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô hơn 12ha tại Sơn La

Tỉnh Sơn La đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị triển khai dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào dịp 30/4/2026.

Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Heritage Village được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4 năm 2021, triển khai tại bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, trên diện tích hơn 12 ha. Các hạng mục gồm khách sạn, shophouse, villa hotel và homestay, có thể thu hút khoảng 100.000 lượt khách mỗi năm.

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn

Đến nay, dự án mới hoàn thành phê duyệt thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, phương án đấu nối giao thông, cấp điện, chuyển mục đích sử dụng đất rừng… và chưa được khởi công xây dựng. Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh một số nội dung về quy mô dự án, các sản phẩm, dịch vụ, quy mô kiến trúc công trình; điều chỉnh vốn đầu tư, tiến độ dự án… nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hiện tại, hiện trạng nhu cầu kinh doanh.

Theo đại diện Công ty TNHH Liên doanh Vinahure – IDC (chủ đầu tư dự án), dự án thực hiện theo hình thức thỏa thuận với người dân nên phát sinh nhiều khó khăn liên quan hồ sơ đất đai còn phức tạp dẫn đến khó khăn trong thực hiện thủ tục thuê đất.

Phát biểu tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, diễn ra sáng 17/3, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Vân Hồ tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thuê đất giai đoạn 1; các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện để triển khai khởi công dự án theo kế hoạch.

