Chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng



Ngày 25/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức “Hội nghị tập huấn triển khai hệ thống thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên”. Hội nghị thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh ngành hàng sầu riêng đang phát triển mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên một hệ thống truy xuất được triển khai theo hướng đồng bộ, hướng tới kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Đại diện các cơ quan quản lý lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, qua đó phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống chính sách trong thời gian tới.

Mục tiêu của hội nghị tập huấn không chỉ nhằm giới thiệu hệ thống mà còn tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp cận, vận hành hiệu quả. Việc truy xuất nguồn gốc phải bảo đảm nguyên tắc hỗ trợ tối đa cho các chủ thể trong toàn bộ chuỗi sản xuất – tiêu thụ, đồng thời là quá trình liên tục hoàn thiện thông qua việc tiếp thu ý kiến từ thực tiễn triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến chương trình thí điểm truy xuất nguồn gốc; cập nhật quy định xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc; đồng thời trao đổi về các giải pháp công nghệ, quản lý vùng nguyên liệu và tổ chức sản xuất theo chuỗi. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung vào những khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là vấn đề liên thông dữ liệu và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Hội nghị cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý lắng nghe phản hồi từ thực tiễn, qua đó phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống trong thời gian tới. Việc chuẩn hóa truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Tây Nguyên phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu để ngành hàng sầu riêng hội nhập sâu với thị trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người sản xuất và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết: “Chúng tôi mong muốn hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ phục vụ công tác quản lý mà thực sự trở thành công cụ hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế”.