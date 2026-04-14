Chuyên gia giải đáp nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Ba, 08:50, 14/04/2026
VOV.VN - Ngày 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế về kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa đang là một trong những khu vực năng động nhất của nền kinh tế, nhưng cũng là nhóm chịu nhiều tác động từ quá trình chuyển đổi sang kê khai thuế và hóa đơn điện tử. Từ các hộ kinh doanh truyền thống, cửa hàng bán lẻ đến các mô hình kinh doanh online đa nền tảng, việc quản lý doanh thu, kê khai thuế và tuân thủ quy định đang trở thành thách thức thực tế.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo minh bạch thuế, vừa không tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ? Đây cũng là nội dung chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Tham gia chương trình có:

- Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam

- Th.S Luật sư Nguyễn Văn Được – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín

Chương trình sẽ tập trung phân tích các tình huống thực tế, giải đáp trực tiếp những vướng mắc đang được hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm hiện nay.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều câu hỏi từ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến kê khai thuế, hóa đơn điện tử, kinh doanh đa kênh và chuyển đổi mô hình hoạt động. Các chuyên gia sẽ trực tiếp phân tích, đưa ra khuyến nghị cụ thể nhằm giúp người kinh doanh giảm rủi ro, tuân thủ đúng quy định và yên tâm mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

chuyen_gia_giai_noi_lo_ve_thue_cho_ho_kinh_doanh_va_doanh_nghiep_nho_va_vua_1.png

Giải đáp trực tuyến: Thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Để cung cấp thông tin và giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa” vào lúc 9h00 ngày 14/4.

Nhóm PV/VOV.VN
Tag: hộ kinh doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai thuế quản lý thuế hóa đơn điện tử tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh thuế hộ kinh doanh
Tin liên quan

Đề xuất thu thuế môn bài hộ kinh doanh từ 500 triệu-5 tỷ đồng/năm: Nên hay không?
Đề xuất thu thuế môn bài hộ kinh doanh từ 500 triệu-5 tỷ đồng/năm: Nên hay không?

VOV.VN - Đề xuất áp dụng thuế môn bài với hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu đến 5 tỷ đồng/năm đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số hộ kinh doanh ủng hộ vì đơn giản thủ tục, chuyên gia lại lo ngại nguy cơ quay lại thuế khoán và đề xuất cần lộ trình, giải pháp linh hoạt để đảm bảo công bằng.

Đề xuất thu thuế môn bài hộ kinh doanh từ 500 triệu-5 tỷ đồng/năm: Nên hay không?

Đề xuất thu thuế môn bài hộ kinh doanh từ 500 triệu-5 tỷ đồng/năm: Nên hay không?

VOV.VN - Đề xuất áp dụng thuế môn bài với hộ kinh doanh doanh thu 500 triệu đến 5 tỷ đồng/năm đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số hộ kinh doanh ủng hộ vì đơn giản thủ tục, chuyên gia lại lo ngại nguy cơ quay lại thuế khoán và đề xuất cần lộ trình, giải pháp linh hoạt để đảm bảo công bằng.

Siết quản lý thuế: Hộ kinh doanh phải quen với hóa đơn và dòng tiền minh bạch
Siết quản lý thuế: Hộ kinh doanh phải quen với hóa đơn và dòng tiền minh bạch

VOV.VN - Từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế, kéo theo thay đổi về doanh thu, hóa đơn, cách tính thuế và dòng tiền. Những vấn đề như truy thu thời kỳ khoán, bán hàng đa kênh, thanh toán không tiền mặt hay hóa đơn điện tử buộc người kinh doanh phải chuẩn bị kỹ để tránh rủi ro.

Siết quản lý thuế: Hộ kinh doanh phải quen với hóa đơn và dòng tiền minh bạch

Siết quản lý thuế: Hộ kinh doanh phải quen với hóa đơn và dòng tiền minh bạch

VOV.VN - Từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự nộp thuế, kéo theo thay đổi về doanh thu, hóa đơn, cách tính thuế và dòng tiền. Những vấn đề như truy thu thời kỳ khoán, bán hàng đa kênh, thanh toán không tiền mặt hay hóa đơn điện tử buộc người kinh doanh phải chuẩn bị kỹ để tránh rủi ro.

Lộ trình khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh từ năm 2026
Lộ trình khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh từ năm 2026

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP, quy định mới về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, từ năm 2026, lộ trình khai và nộp thuế sẽ có nhiều thay đổi nhằm tăng tính minh bạch và phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

Lộ trình khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh từ năm 2026

Lộ trình khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh từ năm 2026

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2026/NĐ-CP, quy định mới về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, từ năm 2026, lộ trình khai và nộp thuế sẽ có nhiều thay đổi nhằm tăng tính minh bạch và phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

Những điểm mới của Nghị định 68/2026 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Những điểm mới của Nghị định 68/2026 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

VOV.VN - Nghị định 68/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm để xác định nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời bổ sung phương pháp tính thuế, trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử và cơ chế chuyển từ thuế khoán sang kê khai từ năm 2026.

Những điểm mới của Nghị định 68/2026 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Những điểm mới của Nghị định 68/2026 về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

VOV.VN - Nghị định 68/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm để xác định nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời bổ sung phương pháp tính thuế, trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử và cơ chế chuyển từ thuế khoán sang kê khai từ năm 2026.

