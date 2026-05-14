Chuyển hóa không gian biển thành động lực phát triển kinh tế

Sáng kiến mang tên “Thúc đẩy Kinh tế Biển Việt Nam thông qua triển khai Quy hoạch Không gian Biển và cách tiếp cận đa bên” sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2029 với khoản hỗ trợ tài chính trị giá 12 triệu NOK (hơn 1,2 triệu USD) từ Chính phủ Na Uy.

Lễ ký kết có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Na Uy, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), Cục Khí tượng Thủy văn (VNMHA), Cục Thủy sản và Kiểm ngư (DFIS) cùng các đối tác học thuật, khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển.

Chuyển từ “lập kế hoạch” sang “triển khai thực tiễn”

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển từ lập kế hoạch sang triển khai thực tế nhằm thúc đẩy tham vọng phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

“Nhân dịp ký kết Thỏa thuận hôm nay, chúng ta hãy cùng tái khẳng định cam kết chuyển hóa không gian biển của Việt Nam thành những động lực phát triển kinh tế bền vững và có khả năng chống chịu, đáp ứng cả mục tiêu tăng trưởng phát triển ở mức hai con số, cũng như các mục tiêu về bảo tồn và phát triển bền vững” - bà Ramla Khalidi nói.

Trong ba năm tới, sáng kiến sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cập nhật và thực thi quy hoạch không gian biển ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu hành chính và thay đổi mô hình quản trị tại các tỉnh có biển. Các ưu tiên chính bao gồm tăng cường phân vùng các khu vực biển, triển khai Chỉ số Kinh tế Biển cấp tỉnh tại toàn bộ 21 tỉnh có biển, đặc biệt thông qua thí điểm một nền tảng điều phối nhằm hỗ trợ giải quyết xung đột giữa các nhóm sử dụng không gian biển.

Huy động tài chính xanh, thúc đẩy hợp tác đa bên

Sáng kiến cũng sẽ thúc đẩy các mô hình đối tác công tư (PPP) và tài chính xanh dương nhằm huy động đầu tư cho phát triển kinh tế biển, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, viện nghiên cứu, chính quyền địa phương, cộng đồng và khu vực tư nhân trong quá trình cập nhật và thực thi một cách thích ứng với Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Theo bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, đây là một dấu mốc mới trong hợp tác về quy hoạch không gian biển giữa Đại sứ quán, UNDP và các đối tác tại Việt Nam.

“Quy hoạch Không gian Biển và quản lý đại dương bền vững là một trong những ưu tiên trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh Na Uy – Việt Nam được ký ngày 17/4/2026 giữa Bộ Ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Dựa trên thành công của Giai đoạn 1 của Dự án và Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh, Na Uy cam kết tiếp tục hợp tác với UNDP và các đối tác ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh để chuyển từ lập kế hoạch sang triển khai thực tiễn, và đưa quy hoạch không gian biển trở thành một công cụ vận hành hiệu quả cho phát triển kinh tế biển của Việt Nam” - bà Hilde Solbakken cho biết.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và phát thải ròng bằng “0”

Giai đoạn mới sẽ tăng cường năng lực thể chế, cải thiện hệ thống dữ liệu và quy hoạch biển, đồng thời hỗ trợ các ngành kinh tế biển và khu vực tư nhân đóng góp vào công tác quản lý quy hoạch không gian biển mang tính thích ứng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các cam kết về phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, quan hệ hợp tác giữa Na Uy và UNDP hướng tới thúc đẩy cách tiếp cận tích hợp hơn trong quản lý tài nguyên biển và ven biển, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế biển bền vững trong dài hạn.