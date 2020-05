Cơ hội xuất khẩu tôm nước lợ sau dịch Covid-19 là rất lớn

Ngày 8/5, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ NN và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ trong khu vực ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo từ các địa phương, diện tích thả nuôi tôm nước lợ năm nay tính đến thời điểm này đạt hơn 480.000 ha, chiếm gần 85% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 71% so với kế hoạch. Trong đó, tôm sú hơn 457.000 ha, tôm thẻ chân trắng là hơn 22.000 ha. Ước sản lượng tôm nước lợ tính đến cuối tháng 4 vừa qua đạt hơn 168.000 tấn, đạt gần 22% so với kế hoạch. Trong khi kim ngạch xuất khẩu tôm các loại tính đến hết quý 1 năm nay, đạt hơn 591 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, có gần 16.000 ha nuôi tôm bị thiệt hại, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị.

Tổng cục Thủy sản nhận định, năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, thất thường, cực đoan sẽ là nguyên nhân dễ gây ra dịch bệnh cho tôm nuôi. Hạn, mặn những tháng đầu năm dẫn đến người nuôi chưa thể thả giống hoặc tôm chậm lớn đối với những vùng khó điều tiết nước ngọt. Bên cạnh đó, là giá vật tư và tôm nguyên liệu nhập khẩu tăng, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động thương mại, dẫn đến sự sụt giảm về nhu cầu trong những tháng đầu năm.

Tuy vậy vẫn còn đó những tín hiệu tích cực của ngành tôm, đó là hiệp định thương mại EVFTA có hiệu lực sẽ tạo điều kiện cho con tôm Việt Nam xuất sang thị trường EU nhiều hơn. Tháng 8/2019, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cũng đã công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ với 31 doanh nghiệp được hưởng mức thuế 0%. Thông tin này đã tạo thêm động lực cho các công ty xuất khẩu tôm sang Mỹ.

Ông Như Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản, cho biết thêm: “Hạn, mặn thì đã qua đỉnh điểm, mùa mưa đã tới, khả năng khôi phục sản xuất của chúng ta rất là tốt. Còn về thị trường thì Trung Quốc là một thị trường rất là lớn. EU cũng bắt đầu nới lỏng, chúng ta có lợi thế là Hiệp định EVFTA, thuế được phê chuẩn ngay lập tức sẽ về 0%. Đây sẽ là nội dung rất quan trọng đối với Việt Nam”.

Cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm tôm nước lợ sau dịch Covid-19 là rất lớn.



Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, Ngành tôm nước lợ đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Dịch Covid-19 không chỉ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân trên toàn thế giới, mà còn làm ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi kinh tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó là thời tiết cực đoan, hạn mặn trong những tháng đầu năm cũng làm cho việc nuôi tôm gặp khó khăn lớn. Cùng với đó là rủi ro xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi. Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nhấn mạnh, bên cạnh những thách thức vừa nêu thì về cơ hội, triển vọng phát triển cho ngành tôm nước lợ năm nay là rất lớn.

“Quốc hội tới đây phê chuẩn xong, thực thi Hiệp định thương mại tự do với châu Âu, rõ ràng là lập tức thuế các loại nông sản, trong đó có tôm của giảm về mức vô cùng thuận lợi. Rất nhiều nước cạnh tranh với chúng ta nhưng không có được lợi thế này. Rõ ràng là thuận lợi rất căn bản. Hiện giờ các thị trường đó đang trong giai đoạn khống chế dịch Covid-19, nhưng tới đây, sẽ là mở cơ hội triển vọng. Thứ hai, một số nước như Thái Lan, Ấn Độ, đang trong giai đoạn loay hoay ứng phó với dịch Covid-19, nếu khống chế tốt như vừa qua, tập trung kỳ này bắt đầu vào vụ, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, rõ ràng, đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Niên vụ này, ngành tôm nước lợ trong khu vực ĐBSCL có kế hoạch thả 730.000 ha với sản lượng ước thu về 830.000 tấn, cùng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, nhiều đại diện tham gia hội nghị cho rằng, cần triển khai quyết liệt công tác ứng phó xâm nhập mặn, công tác quan trắc cảnh báo môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, kiểm tra, đánh giá, công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản, đồng thời xử lý tận gốc các cơ sở vi phạm chất lượng giống thủy sản, thức ăn. Áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững… Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cần nắm chắc tình hình giá cả tôm nước lợ xuất khẩu trong khu vực và thế giới ./.