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Công bố Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12

Thứ Bảy, 17:33, 14/11/2026
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VOV.VN - Ngày 14/11, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026), với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2-37,8 tỷ USD, tăng 20-22% so với năm 2025. Đáng chú ý, đây cũng là năm đánh dấu bước ngoặt pháp lý của ngành khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026, quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Tại họp báo ngày 14/11, Cục Thương mại điện tử cho biết, chuỗi sự kiện Online Friday 2026 được tổ chức với chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới thúc đẩy phát triển thị trường bao trùm, bền vững, thu hẹp chênh lệch trong tiếp cận và tham gia thương mại điện tử.

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Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh phát biểu tại sự kiện.

Chương trình tập trung vào 5 trụ cột gồm: không khoảng cách vùng miền, quy mô, thế hệ, kỹ năng và pháp lý. Trong đó, chú trọng đưa cơ hội kinh doanh số đến các địa phương, kết nối sản phẩm OCOP với thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công cụ và nền tảng số. Đồng thời, nâng cao kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hiểu biết về quy định pháp luật, thuế trong thương mại điện tử.

Theo kế hoạch, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra từ ngày 10-16/12/2026 trên phạm vi cả nước, với các chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

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Ngày 14/11, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (Online Friday 2026)

Trong hai ngày 10-11/12, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm với 5 khu hoạt động chuyên biệt gồm: khu gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu chính tổ chức hội thảo chuyên đề, khu tư vấn E-commerce Clinic, khu livestream và khu trải nghiệm ưu đãi O2O (kết nối mua sắm trực tuyến với trực tiếp).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 11/12 tại sân khấu chính, Bảo tàng Hà Nội. Ngày 12/12 sẽ là cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc, đồng thời là Ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo quy định pháp luật.

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Toàn cảnh cuộc họp báo

Phát biểu tại họp báo, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử cho hay, sự kiện ngày 12/12/2026 đầu tiên sẽ đặt nền móng cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành.

Ánh Phương/VOV.VN
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