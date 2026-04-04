CPI quý I tăng 3,51%, nhóm giao thông và nhà ở dẫn dắt đà tăng giá

Trong quý I/2026, các nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu ghi nhận biến động theo xu hướng tăng, góp phần hình thành mặt bằng giá chung của nền kinh tế.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của tháng Ba trong 5 năm qua. Bình quân quý I/2026, CPI tăng 3,51%; lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Trong mức tăng của CPI tháng 3, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, 2 nhóm giảm giá. Nhóm giao thông tăng mạnh nhất 12,85%, tác động làm CPI chung tăng 1,28 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng tăng 29,72% và dầu diesel tăng 57,03% trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Chi phí vận tải tăng kéo theo giá dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 23,19%, đường sắt tăng 13,92%, đường thủy tăng 6,51%.

Nguồn cung lương thực được duy trì trong những tháng đầu năm 2026

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,77%, trong đó giá dầu hỏa tăng 62,35%, gas tăng 5,56%, vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,58%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,38% do chi phí nhập khẩu và giá dịch vụ y tế điều chỉnh.

Một số nhóm khác cũng tăng như đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; thông tin và truyền thông tăng 0,18%; giáo dục tăng 0,10%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59%, trong đó thực phẩm giảm 1,41%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05% do nhu cầu sau Tết giảm.

Bình quân quý I/2026, CPI tăng chủ yếu do giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,69%, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%, trong đó giá thịt lợn tăng 7,14%. Giá giáo dục tăng 3,21% do điều chỉnh học phí tại một số cơ sở ngoài công lập.

Trong khi đó, một số yếu tố góp phần kiềm chế lạm phát như giá nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,20% nhờ nguồn cung thiết bị công nghệ dồi dào.

Về thị trường tài chính, giá vàng trong nước tháng 3 tăng 1,54% so với tháng trước và tăng 82,77% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD trong nước tăng 0,72% so với tháng trước; bình quân quý I/2026 tăng 2,58%, trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá.