CPI quý I tăng 3,51%, nhóm giao thông và nhà ở dẫn dắt đà tăng giá

Thứ Bảy, 11:47, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo kinh tế - xã hội quý I/2026, trong đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I/2026, các nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu ghi nhận biến động theo xu hướng tăng, góp phần hình thành mặt bằng giá chung của nền kinh tế.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của tháng Ba trong 5 năm qua. Bình quân quý I/2026, CPI tăng 3,51%; lạm phát cơ bản tăng 3,63%.

Trong mức tăng của CPI tháng 3, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá, 2 nhóm giảm giá. Nhóm giao thông tăng mạnh nhất 12,85%, tác động làm CPI chung tăng 1,28 điểm phần trăm, chủ yếu do giá xăng tăng 29,72% và dầu diesel tăng 57,03% trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Chi phí vận tải tăng kéo theo giá dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 23,19%, đường sắt tăng 13,92%, đường thủy tăng 6,51%.

Nguồn cung lương thực được duy trì trong những tháng đầu năm 2026

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,77%, trong đó giá dầu hỏa tăng 62,35%, gas tăng 5,56%, vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,58%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,38% do chi phí nhập khẩu và giá dịch vụ y tế điều chỉnh.

Một số nhóm khác cũng tăng như đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,33%; thông tin và truyền thông tăng 0,18%; giáo dục tăng 0,10%.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59%, trong đó thực phẩm giảm 1,41%, góp phần kiềm chế mức tăng CPI. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,05% do nhu cầu sau Tết giảm.

Bình quân quý I/2026, CPI tăng chủ yếu do giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,69%, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,55%, trong đó giá thịt lợn tăng 7,14%. Giá giáo dục tăng 3,21% do điều chỉnh học phí tại một số cơ sở ngoài công lập.

Trong khi đó, một số yếu tố góp phần kiềm chế lạm phát như giá nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,20% nhờ nguồn cung thiết bị công nghệ dồi dào.

Về thị trường tài chính, giá vàng trong nước tháng 3 tăng 1,54% so với tháng trước và tăng 82,77% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD trong nước tăng 0,72% so với tháng trước; bình quân quý I/2026 tăng 2,58%, trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá.

CPI tháng 2/2026 tăng mạnh do nhu cầu mua sắm, đi lại dịp Tết

VOV.VN- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2026 tăng 1,14% so với tháng trước chủ yếu là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. CPI tháng 2 tăng 1,19% so với tháng 12/2025 và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2025.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: CPI quý I/2026 chỉ số giá tiêu dùng quý I/202 CPI tăng 3 51% lạm phát Việt Nam 2026 giá tiêu dùng Việt Nam
Giá cả dịp Tết tăng cục bộ kéo CPI tháng 1 tăng nhẹ 0,05%

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, CPI tháng 1 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước chủ yếu do giá thịt lợn tăng do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ tăng cao, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng. CPI tháng 1 tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát năm 2025 được kiểm soát, CPI tăng 3,31%

VOV.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý IV/2025 tăng 3,44% so với quý IV/2024. Tính chung cả năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

CPI tháng 10 tăng 0,20% do học phí tăng, giá thực phẩm tăng cao sau bão

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng.

