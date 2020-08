CPI tháng 8 tăng thấp nhất trong 5 năm qua

Tổng cục Thống kê cho biết, nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng so với tháng 7 chủ yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và mưa trên diện rộng làm giá rau tăng. Bên cạnh đó, giá gạo trong nước tăng do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam thuận lợi đạt ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Đồng thời, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Trong mức tăng 0,07% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 so với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó, nhóm giáo dục tăng nhiều nhất với 0,18% do một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tăng học phí năm học mới 2020-2021 và giá các mặt hàng sách vở, đồ dùng học tập tăng do nhu cầu mua sắm để chuẩn bị cho năm học mới (tác động làm CPI chung tăng 0,01%).

CPI tháng 8 tăng 0,07%, thấp nhất trong 5 năm qua (Ảnh minh họa: KT)

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%, trong đó: lương thực tăng 0,6%; thực phẩm tăng 0,08%. Nhóm giao thông tăng 0,1% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 28/7/2020 và điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 12/8/2020 làm chỉ số giá xăng, dầu tăng 0,41%...

Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 8/2020 giảm 0,12% so với tháng 12/2019 và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lạm phát cơ bản tháng 8/2020 giảm 0,01% so với tháng trước và tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân CPI 8 tháng năm 2020 tăng 3,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 và lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2020 tăng 2,66% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về thị trường vàng, giá vàng thế giới tiếp tục tăng do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ các nền kinh tế, bên cạnh đó chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng ngày càng gay gắt khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn. Cụ thể, bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24/8 đã tăng 6,14% so với tháng trước đó. Trong nước, chỉ số giá vàng trong tháng 8/2020 tăng 9,86% so với tháng trước và tăng 32,81% so với tháng 12/2019 đồng thời tăng 35,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế tiếp tục suy yếu trong bối cảnh lạm phát tháng 7/2020 của Mỹ tăng và Quốc hội Mỹ chưa đạt được thỏa thuận liên quan đến gói cứu trợ mới để giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và duy trì đà phục hồi kinh tế. Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2020 giảm 0,07% so với tháng trước; tăng 0,16% so với tháng 12/2019 và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước./.