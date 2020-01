Cù lao xanh Tân Quy vào xuân

Trong những ngày này không khí đón xuân Canh Tý đang rộn ràng khắp mọi nơi. Riêng tại xứ cù lao xanh Tân Quy nằm giữa sông Hậu thuộc xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh bà con nơi đây cũng náo nức đón Tết vui hơn so với mọi năm. Bởi những năm qua vùng đất này có những chuyển biến mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng sung túc và no ấm hơn.

Đường bê tông ngăn mặn, triều cường.

Về xứ cù lao Tân Quy những ngày này, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự đổi thay vượt bậc của vùng quê một thời khó khăn này. Những con đường đất mưa lầy đã được thay bằng những đường bê tông, trong khi các điểm xung yếu sạt lở, nước tràn được gia cố, cơi nới sạch sẽ; điện lưới quốc gia được đến từng hộ dân. Sự đổi thay này đã giúp cho không khí đón mừng xuân bà con năm nay như đến sớm hơn.

Ông Mai Văn Chung– một hộ dân ở ấp Tân Quy 2 cho biết: “Năm nay trái cây được mùa, thu nhập khấm khá nên bà con ở đây chuẩn bị đón tết vui hơn trước đây”.

Tuy được thiên nhiên ưu đãi, với dòng sông Hậu quanh năm bồi đắp phù sa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vùng cây ăn trái, nhưng trước đây người nông dân đa phần trồng những giống cây ăn trái không đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế thấp, nên đời sống người nông dân cù lao Tân Quy, xã An Phú Tân luôn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Vườn măng cụt trĩu quả.

Để khắc phục thực trạng trên, những năm gần đây, xã An Phú Tân đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất cho nông dân và xây dựng các mô hình trình diễn cho nông dân tham quan học hỏi kinh nghiệm. Và đầu tư hạ tầng giao thông kết hợp ngăn mặn, triều cường, từ đó việc sản xuất ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, vụ trái cây Tết năm nay nhà vườn nơi đây vừa trúng mùa vừa được giá nên đón tết rất sung túc.

Ông Huỳnh Thanh Sang ở ấp Tân Quy 2 cho biết, dù hạn mặn đến sớm hơn, nhưng nhờ chủ động ứng phó mà cây ăn trái không bị ảnh hưởng, rất nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng ngay trước tết.

“Năm nay mỹ quan bên ngoài rất sáng sủa. Vụ xoài tết năm nay, là nguồn lợi chính của bà con được giá từ đó nguồn thu nhập của bà con, nên năm nay bà con đón tết rất khang trang. Từ cờ, hoa nhà nào cùng treo, chưng đầy đủ. Điều này cho thấy bà con càng ngày càng phát triển”, ông Sang nói.

Nhà vườn Tân Quy thu hoạch chôm chôm sớm đón tết.

Không chỉ biết tạo thu nhập từ vườn cây ăn trái, những năm gần đây, khi nhận thấy khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu về xứ Cù lao, một số hộ dân đã cải tạo lại khu vườn để mở thêm dịch vụ du lịch miệt vườn. Từ đó, các điểm du lịch sinh thái miệt vườn được hình thành như: Út Súp, Điểm Hẹn, Sáu Non, Tân Quy… đã trở thành chốn ghé thăm, vui chơi của nhiều du khách gần xa.

Một trong người tiên phong làm du lịch miệt sông nước này đó là ông Đào Văn Út chủ khu du lịch sinh thái Tân Quy 1, với hơn 5ha vườn cây nằm hướng ra sông Hậu, phía trước có bãi cát nổi mỗi khi nước cạn rất thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm sông nước. Hiện khu du lịch này thu hút hơn ngàn lượt khách mỗi năm.

“Về đây du khách sẽ cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ, kế nữa là được thưởng thức những món ăn dân giả miệt vườn. Ngoài ra còn có bãi cát có thể tắm, khi nước cạn có thể nổi cát lên. Ở đây thu hút nhất là mấy ngày tết, mấy ngày lễ lớn và trong năm đông khách nhất là tết Đoan Ngọ”, ông Út cho hay.

Nhà vườn cù lao Tân Quy.

Hiện du lịch đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho người xứ Cù lao này. Những hộ làm du lịch có thêm thu nhập khá, nhất là dịp lễ, tết. Ngoài “bữa tiệc” trái cây thịnh soạn ngay giữa khu vườn trái chín mọng còn có món ăn đặc sản phục vụ theo mùa, đặc biệt dịp tết ngoài tôm cá có sẵn trong ao vườn như tôm càng xanh, cá hô, thác lác… còn có cá bông lau, loài cá chỉ xuất hiện vài tháng trong năm tại khu vực hạ lưu này.

Tuy nhiên, điều làm nên sự hấp dẫn và quyến rũ du khách đến với cù lao xanh này đó là tính chất phác, thật thà, phục vụ khách hết mình của người dân xứ cù lao…

Anh Lê Văn Đệ, du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Tôi đến cù lao Tân Quy cũng nhiều rồi nhưng vẫn không thấy chán, ở đây không khí rất mát mẻ, dưới sông có bãi cát tắm cũng rất trong lành. Đặc biệt có rất nhiều loại trái cây. Đây phải nói là một điểm mà tạo hóa ban tặng rất tuyệt vời”.