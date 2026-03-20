Cuộc đua sàn giao dịch tài sản số: "Miếng bánh" tỷ đô nhưng không dễ “xơi”

Thứ Sáu, 06:30, 20/03/2026
VOV.VN - Dù được định giá là thị trường tỷ đô, các sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Áp lực từ công nghệ, vốn và khung pháp lý chưa hoàn thiện khiến “miếng bánh” hấp dẫn này trở thành cuộc chơi đầy rủi ro, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức tham gia.

“Ông lớn” nhập cuộc, đón đầu làn sóng tài sản số

Làn sóng đầu tư vào tài sản số đang lan rộng khi nhiều doanh nghiệp lớn không muốn đứng ngoài cuộc chơi được đánh giá là “tỷ đô”. Mới nhất, Sun Group tham gia thị trường thông qua CTCP Tài sản số Việt Nam.

Trước đó, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cũng đã sớm chuẩn bị để tham gia lĩnh vực này. Nổi bật là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thuộc hệ sinh thái VPBank, đang hoàn tất các bước cuối để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện thí điểm theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Hay các DN khác cũng đã sẵn sàng tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa, gồm: CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIXEX (do Chứng khoán VIX làm cổ đông lớn), CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam, SSI Digital, CTCP Sàn giao dịch mã hóa HD (do chứng khoán HDBank làm cổ đông lớn), CTCP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex, CTCP Sàn giao dịch tài sản số DNEX… Trong đó, một số doanh nghiệp đã đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng - điều kiện quan trọng để vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Đại diện một doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch tài sản số cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia cũng như hoàn thiện khung hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc triển khai chính thức. Chúng tôi đề cao tính an toàn, bảo mật cũng như trải nghiệm mượt mà, đa dạng các lựa chọn cho nhà đầu tư”.

Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản số ngay từ tháng 3/2026. Hiện, đã có 5 doanh nghiệp đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ. Danh sách này bao gồm các đơn vị liên quan đến ba ngân hàng tư nhân là Techcombank, VPBank, LPBank, cùng với Chứng khoán VIX và Tập đoàn Sun Group.

Theo thống kê của Chainalysis năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường tiền mã hóa năng động nhất thế giới, xếp thứ 4 toàn cầu chỉ sau Ấn Độ, Mỹ và Pakistan về khối lượng giao dịch và lưu lượng truy cập web. Giá trị thị trường crypto tại Việt Nam đã vượt 220 tỷ USD, đứng thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 55% trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025. Khối lượng giao dịch hàng năm đạt hơn 200 tỷ USD, phần lớn đến từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua cả sàn tập trung và nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).

Công nghệ và an toàn là rào cản của “miếng bánh” tỷ đô

Dù tiềm năng lớn, tài sản số không phải lĩnh vực dễ tiếp cận. Ngoài yêu cầu vốn lớn, thách thức lớn nhất nằm ở công nghệ và an toàn hệ thống. Đây cũng là lý do nhiều tổ chức chọn cách tiếp cận thận trọng.

Tại MB Bank, ngân hàng này đã hợp tác với Dunamu để tham gia thị trường. Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Nhà đầu tư - Cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái nhấn mạnh: “Đầu tiên phải an toàn, nên chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn về công nghệ. Không thể đảm bảo chắc chắn 100% nhưng phải đảm bảo khả năng tối đa về tính an toàn”.

Ông Thái dẫn chứng, tại Hàn Quốc có khoảng 30 doanh nghiệp được cấp phép nhưng chỉ 2 đơn vị thực sự thành công. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh và rủi ro rất cao của lĩnh vực này. “Cái khó ở đây liên quan đến kỹ thuật và an toàn. Nhưng chính vì khó nên chúng tôi mới muốn làm. Nếu dễ thì rất nhiều người làm được, khi đó mình sẽ không còn lợi thế cạnh tranh”, ông nói.

Theo lãnh đạo MB, ngân hàng không đầu tư trực tiếp vào tài sản số mà chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch nhằm hạn chế rủi ro. Đồng thời, việc hợp tác với đối tác quốc tế là điều bắt buộc do yêu cầu công nghệ quá cao.

Thực tế, giao dịch tài sản số đòi hỏi tốc độ xử lý lớn hơn nhiều lần so với hệ thống ngân hàng truyền thống, đi kèm yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật. Nếu không có nền tảng công nghệ đủ mạnh và kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp khó có thể vận hành hiệu quả.

Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc hình thành sàn giao dịch trong nước sẽ giúp giữ lại nguồn phí giao dịch và thúc đẩy kinh tế số. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý khung pháp lý vẫn còn nhiều khoảng trống, đặc biệt trong quản lý rủi ro và giám sát thị trường.

Trong bối cảnh đó, dù nhiều doanh nghiệp hào hứng tham gia, “miếng bánh” tài sản số không dễ chia. Cuộc chơi này đòi hỏi sự kết hợp giữa vốn lớn, công nghệ cao và chiến lược dài hạn. Nếu chỉ chạy theo xu hướng mà thiếu nền tảng, doanh nghiệp rất dễ bị đào thải ngay từ những bước đầu.

Hành lang pháp lý tài sản số: Cơ hội khơi thông dòng vốn 220 tỷ USD

VOV.VN - Dòng vốn khổng lồ 220 tỷ USD mỗi năm đặt tài sản số vào tâm điểm của kinh tế Việt Nam. Không còn là cuộc chơi "ngầm", từ Nghị quyết 05 đến các đạo luật mới đang dần mở đường cho một vận hội mới. Liệu hành lang pháp lý có đủ nhanh và sắc bén để biến tiềm năng này thành động lực tăng trưởng bền vững?

17 triệu người sở hữu tài sản số, Việt Nam nằm trong top 7 thế giới

VOV.VN - Việt Nam hiện nằm trong top 7 thế giới về số người sở hữu tài sản số, với khoảng 17 triệu người tham gia, có thời điểm vượt mốc 21 triệu. Quy mô thị trường tăng nhanh mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế số, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện khung pháp lý, quản trị rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: Ngân hàng tham gia crypto Công nghệ bảo mật sàn giao dịch DeFi và nền tảng tài chính Khung pháp lý tài sản số Thị trường tiền mã hóa Việt Nam
