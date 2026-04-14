Đã có 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng

Thứ Ba, 20:25, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) diễn ra chiều nay (14/4), ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. NHNN đang phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện.

“Sau khi các đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định”, ông Đào Xuân Tuấn nói.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu, được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung vàng trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường vàng; đồng thời thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Theo ông Tuấn, việc cấp phép không thực hiện đơn lẻ, sẽ có sự phối hợp rất chặt chẽ, mật thiết giữa các Bộ, ngành liên quan. Quy trình này đòi hỏi các bên phải tổ chức họp bàn thường xuyên, rà soát kỹ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật. Sự phối hợp liên ngành này được kỳ vọng sẽ sớm tạo ra những chuyển biến thực tế, giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Theo NHNN, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Chia sẻ thêm về vấn để này, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong thời gian tới NHNN tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Trước đó ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt mở rộng điều kiện cho doanh nghiệp và ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng, hướng tới thị trường vàng an toàn, minh bạch, lành mạnh hơn...

Chính phủ mở rộng điều kiện cho DN và ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng

Theo đó, doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng… có quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng. Điều kiện đối với các NHTM cũng tương tự như trên trừ điều kiện vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu vàng, NHNN cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, NHTM để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Trần Ngọc/VOV.VN
Tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép từ ngày 9/2
Tịch thu vàng miếng không phép từ 9/2/2026: Hiểu thế nào cho đúng?
Ngân hàng Nhà nước: Đã nhận hồ sơ của 9 DN xin cấp phép sản xuất vàng miếng
