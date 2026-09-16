Chiều ngày 16/9, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ liên quan việc sắp xếp, kiện toàn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Thành phố chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương sẽ tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng và mỏ khoáng sản từ Sở Xây dựng; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

Đà Nẵng chuyển giao chức năng quản lý khoáng sản về Sở Công Thương

UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chuyển nguyên trạng Phòng Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các sở liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu, biên chế và bảo đảm việc quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, không gián đoạn.

Các văn bản, giấy phép, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nghĩa vụ tài chính, chương trình, đề án, dự án về địa chất, khoáng sản cũng được chuyển giao theo quy định tại Nghị quyết số 66.25 năm 2026 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng được giao thực hiện thủ tục điều động các công chức từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương theo phân cấp quản lý.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương kể từ ngày 15/9/2026./.