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Đà Nẵng: Doanh nghiệp khai thác mỏ khoáng sản hết giấy phép nhưng không hoàn thổ

Thứ Sáu, 20:04, 31/07/2026
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VOV.VN - Nhiều mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng không triển khai cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Đây là vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 31/7.

Tại phiên chất vấn, Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay không gian sinh thái và cảnh quan phát triển du lịch một số xã vùng cao như: Sông Vàng, Thạnh Bình, Khâm Đức bị đe dọa bởi nạn khai thác vàng, cát trái phép tái diễn phức tạp, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt. Các dự án treo, quy hoạch chậm triển khai nhiều năm làm ảnh hưởng quyền lợi đất đai và không gian sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số. Một số dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng chưa triển khai cải tạo, hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định.  

Da nang doanh nghiep khai thac mo khoang san het giay phep nhung khong hoan tho hinh anh 1
Kỳ họp giữa năm 2026 HĐND TP Đà Nẵng Khóa XI

Đại biểu Nguyễn Thị Phượng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, hiện nay, tại cánh đồng Bàu Tong, thôn An Châu, xã Hòa Vang bị sạt lở đất sản xuất diễn ra nghiêm trọng do quá trình khai thác mỏ đất sét của Công ty Hiệp Đại Hưng từ năm 2014. Đơn vị này khai thác kéo dài nhưng chưa hoàn thổ, cải tạo theo quy định đã làm mất đất sản xuất, nhiều diện tích không thể canh tác. Từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp cũng chưa hỗ trợ vụ mùa cho người dân theo cam kết.

Đại biểu Nguyễn Thị Phượng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, bao giờ giải quyết dứt điểm tình trạng này và trách nhiệm của các bên trong việc khắc phục hậu quả do khai thác mỏ đất sét gây ra: "Quá trình khai thác kéo dài, đến nay, Công ty Hiệp Đại Hưng vẫn chưa có hỗ trợ cho người dân theo cam kết và trách nhiệm, gây bức xúc trong nhân dân. Vấn đề này, tại các kỳ họp trước, cử tri thôn An Châu đã nhiều lần kiến nghị, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vấn đề cử tri kiến nghị bao giờ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới".

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Nhiều mỏ khoáng sản không cải tạo, hoàn thổ sau khi hết giấy phép khai thác

Trả lời chất vấn Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Công ty TNHH Hiệp Đại Hưng được UBND thành phố cho phép khai thác đất sét tại thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (cũ), nay là xã Hòa Vang có thời hạn đến 10/6/2023. Đến nay, Công ty này chưa thực hiện trách nhiệm đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác khoáng sản theo quy định. Sở yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường khi đóng cửa mỏ và phối hợp với các đơn vị liên quan truy thu tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường để chi trả tiền nợ hỗ trợ vụ mùa cho người dân.

Ông Phạm Nam Sơn cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản. Riêng từ năm 2024 đến nay có 12 mỏ hết phép khai thác phải làm thủ tục đóng cửa mỏ. Sở đã yêu cầu các chủ mỏ làm thủ tục đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chậm là một số tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác như chậm lập, nộp hồ sơ; chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai cải tạo, phục hồi môi trường.

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Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND thành phố

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, Sở tiếp tục kiểm tra, đôn đốc từng trường hợp cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ. Đơn vị sẽ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành.

"Sở báo cáo UBND thành phố sẽ thành lập 3 đoàn công tác liên ngành kiểm tra toàn bộ 49 mỏ khoáng sản đang còn hiệu lực, kiểm tra hoạt động có đảm bảo đúng hồ sơ hay không, hoạt động có đúng công suất hay không. Đoàn liên ngành sẽ có báo cáo kết quả UBND thành phố trong tháng 8 này về kết quả giám sát", ông Sơn nhấn mạnh.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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