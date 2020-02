Đà Nẵng: Hoạt động kinh tế bị sụt giảm vì dịch bệnh nCoV

Đến hết ngày 5/2, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận thêm 7 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCov) gây ra. Có 48 mẫu xét nghiệm âm tính, chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona. Hiện sức khoẻ các bệnh nhân tạm ổn định và đang được cách ly theo dõi chặt chẽ.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị các đơn vị nỗ lực sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế, xã hội do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, hoạt động kinh tế bị sụt giảm, đời sống người dân cũng xáo trộn. Một số ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dệt may ảnh hưởng lớn.

Hiện nay, việc nhập nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện, máy móc tại Trung Quốc đang gặp khó khăn do dịch nCoV. Việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản, dệt may... vào thị trường này cũng có nhiều trở ngại.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, nếu dịch bệnh kéo dài, thành phố cũng sẽ xem xét có nên tổ chức lễ hội pháo hoa hay không, do nguồn pháo chủ yếu mua tại thị trường Trung Quốc. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương vừa tập trung chống dịch bệnh, vừa nỗ lực ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

“Đà Nẵng bây giờ khó khăn mang tính chất cộng hưởng, do dịch bệnh và những khó khăn về tính pháp lý về đất đai, thủ tục đầu tư dự án không thuận lợi. Lúc này, các ngành, các cấp làm việc với một thái độ, tinh thần, sức lực gấp 2 - 3 lần so với bình thường. Để vừa bảo đảm an toàn dịch bệnh, mặt khác cũng phải tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các dự án triển khai, cũng như bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội”, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh./.