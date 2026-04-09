Đà Nẵng tái định hình hạ tầng nghề cá trong không gian phát triển mới

Thứ Năm, 11:58, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng với không gian phát triển mới, tiềm năng kinh tế biển ngày càng mở rộng về quy mô. Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng nghề cá được xem là một trong những bước đi quan trọng, vừa thúc đẩy sinh kế cho ngư dân, vừa góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.


Những ngày này, tại cảng cá Thọ Quang, tàu thuyền ra vào tấp nập. Không chỉ là nơi bốc dỡ hải sản, đây còn là “điểm chốt” quan trọng trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác. Không riêng thay đổi về hạ tầng mà cách tổ chức hoạt động tại cảng cũng thay đổi; từ neo đậu, bốc dỡ đến tiêu thụ sản phẩm đều bài bản hơn trước. Ông Nguyễn Cư, chủ tàu ĐNa 90745 TS hài lòng khi cảng được đầu tư nâng cấp, các thủ tục thuận tiện: "Cảng mới rất thuận tiện, bà con neo đậu trật tự. Bến bãi chuẩn hơn mấy năm trước. Giờ vô đây, bà con bán cá mới thuận lợi hơn”.

Da nang tai dinh hinh ha tang nghe ca trong khong gian phat trien moi hinh anh 1
Hạ tầng nghề cá đầu tư đồng bộ giúp Đà Nẵng tái định hình nghề cá theo hướng hiện đại

Từ khai thác ven bờ, nhiều tàu cá đang từng bước chuyển sang đánh bắt xa bờ hoặc tham gia các dịch vụ hậu cần và nuôi trồng thủy sản. Nơi neo đậu an toàn, các dịch vụ cung ứng như nhiên liệu, đá lạnh, nước ngọt tiện ích, giúp giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển.

Theo ông Đỗ Tấn Thanh, chủ tàu QNa 94479 TS ở xã Thăng Trường, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tàu neo đậu an toàn hơn, ngư dân yên tâm vươn khơi dài ngày, gắn bó với nghề biển. "Trước đây, việc tàu cá ra vào neo đậu không có nề nếp, bây giờ thành phố Đà Nẵng đầu tư cảng cá quá đẹp. Ngư dân neo đậu an toàn, đúng tiêu chuẩn và đáp ứng mong muốn của người dân", ông Thanh nói.

Da nang tai dinh hinh ha tang nghe ca trong khong gian phat trien moi hinh anh 2
Ngư dân làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 2 cảng cá loại II đủ điều kiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, gồm cảng cá Thọ Quang và cảng cá Tam Quang. Bên cạnh đó là 5 bến cá phục vụ tàu thuyền cập bến, tiêu thụ sản phẩm như: Thanh Hà, Cù Lao Chàm, An Lương, Tân An và Tam Tiến. Thành phố có 5 khu neo đậu tập trung, kết hợp với dịch vụ hậu cần nghề cá. Ngoài ra, các vịnh kín gió dọc sông Trường Giang cũng được tận dụng làm điểm neo đậu tạm thời trong mùa mưa bão, góp phần giảm tải cho các khu neo đậu chính.

Nghề cá đang dần chuyển từ tự phát sang có tổ chức và kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống cảng cá được số hóa, áp dụng nhật ký điện tử, giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo 100% tàu cập cảng đều được kiểm tra, xác nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc. Đây là “mắt xích” quan trọng trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Da nang tai dinh hinh ha tang nghe ca trong khong gian phat trien moi hinh anh 3
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng

Ông Phạm Trung Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Đà Nẵng cho biết: Không chỉ phục vụ khai thác, hệ thống hạ tầng mới còn từng bước hoàn thiện chuỗi tiêu thụ thủy sản, trong đó việc tổ chức lại hoạt động tại chợ đầu mối được xem là khâu quan trọng. "Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng phương án trình cấp trên phê duyệt đưa thương nhân vào hoạt động tại chợ mới. Dự kiến, trong tháng 5/2026, chúng tôi sẽ hoàn thành việc đưa người thương nhân về lại khu chợ mới để hoạt động nhằm ổn định tình hình buôn bán của thương nhân".

Da nang tai dinh hinh ha tang nghe ca trong khong gian phat trien moi hinh anh 4
Việc nâng cấp hạ tầng nghề cá là  bước quan trọng, thúc đẩy sinh kế cho ngư dân

Đà Nẵng hiện có đường bờ biển dài khoảng 228 km và hơn 4.000 tàu cá hoạt động. Hạ tầng nghề cá không còn là yếu tố bổ trợ mà trở thành một trụ cột quan trọng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa góp phần tổ chức lại không gian biển và nâng cao hiệu quả quản lý khai thác.

Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển dịch dần các cơ sở nghề cá về phía Nam, tập trung nâng cấp cảng cá Tam Quang đạt tiêu chuẩn loại I, mở rộng khu neo đậu Hồng Triều lên quy mô khoảng 1.000 tàu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hậu cần nghề cá. Thành phố định hướng chuyển đổi công năng cảng cá Thọ Quang phù hợp với không gian đô thị, phát triển dịch vụ và du lịch; tái cơ cấu chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, chế biến sâu; củng cố hệ thống chợ đầu mối và dịch vụ logistics.

Ông Võ Văn Long, Chi cục Trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc đầu tư hạ tầng không chỉ là câu chuyện phát triển trước mắt, mà còn là bước đi chiến lược để tái cấu trúc toàn bộ ngành thủy sản trong không gian mới.

"Hiện nay, Sở đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ liên quan để công nhận cảng cá loại 2 kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão Hồng Triều. Như vậy nếu hai cảng cá này và hai khu neo đậu này đi vào hoạt động thì giữa phía Nam và phía trung tâm của thành phố Đà Nẵng giải quyết được cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo được điều kiện phát triển cái nghề thủy sản", ông Long thông tin thêm.

Da nang tai dinh hinh ha tang nghe ca trong khong gian phat trien moi hinh anh 5
Cảng cá Hồng Triều, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng đã hoàn thành chờ bàn giao đưa vào khai thác

Từ những cảng cá, khu neo đậu đến hệ thống hậu cần đồng bộ, Đà Nẵng đang từng bước tái định hình nghề cá theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm. Từ đó, vừa phát triển kinh tế biển, vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế bền vững cho ngư dân.

Thành phố Đà Nẵng hiện không có tàu nào bị nước ngoài bắt giữ.JPG

Xử lý dứt điểm các vi phạm, tập trung gỡ thẻ vàng IUU

VOV.VN - Sau mỗi chuyến biển, điều làm nhiều ngư dân vui mừng không chỉ là được mùa, được giá mà còn là tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác IUU. Tại miền Trung, công tác giám sát tàu cá, quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt, hướng tới chấm dứt IUU, sớm gỡ thẻ vàng EC.

ngu_dan_dua_hai_san_len_bo_ban_cho_thuong_lai.jpg

IUU và chuyện sinh tồn của ngư dân

VOV.VN - "Thẻ vàng" đang siết chặt từng chuyến biển, đe dọa uy tín quốc gia và thách thức tính bền vững của nguồn lợi biển. Chúng ta đã và đang trả giá như thế nào? Và đâu là con đường để ngành thủy sản Việt Nam đi từ "Thẻ vàng" đến "Cửa xanh"?

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Ngư dân IUU Đà Nẵng chống khai thác IUU hạ tầng nghề cá
VOV.VN - Tại các làng chài ven biển Đà Nẵng, nhiều ngư dân chủ động sắp xếp lại lịch ra khơi để kịp trở về tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với họ, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.

VOV.VN - Những ngày cận Tết, không khí tại các cảng cá ở miền Trung nhộn nhịp hơn. Sau mỗi chuyến vươn khơi dài ngày, tàu thuyền tấp nập cập bến, khoang cá đầy ắp, ngư dân rất vui. Bây giờ ra khơi, ngư dân luôn thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, khẳng định trách nhiệm với nghề biển bền vững.

VOV.VN - Sau mỗi chuyến biển, điều làm nhiều ngư dân vui mừng không chỉ là được mùa, được giá mà còn là tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác IUU. Tại miền Trung, công tác giám sát tàu cá, quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt, hướng tới chấm dứt IUU, sớm gỡ thẻ vàng EC.

VOV.VN - Việt Nam đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), việc hoàn thiện hạ tầng nghề cá được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm, mắt xích quan trọng, mang tính quyết định trong chuỗi chống khai thác IUU.

VOV.VN - Sau mưa bão, tranh thủ những ngày biển êm, ngư dân miền Trung lại chuẩn bị những chuyến biển mới. Tại Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

