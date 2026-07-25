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Tóm tắt
VOV.VN - Loại đặc sản này có thể chế biến thành nhiều món có hương vị ngon ngọt, được người dân Ninh Bình và thực khách sành ăn ở nhiều nơi săn đón.
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VOV, đặc sản ninh bình, con cáy mật, vườn quốc gia xuân thủy
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-dac-san-chui-len-tu-long-dat-duoc-thuc-khach-nhieu-noi-san-don.m3u8
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2026-07/tiktok-dac-san-chui-len-tu-long-dat-duoc-thuc-khach-nhieu-noi-san-don.m3u8
Tác giả
Nguyễn Quỳnh/VOV.VN (Tổng hợp)
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