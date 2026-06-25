Tóm tắt

VOV.VN - Từng là loại quả mọc tự nhiên trong rừng ở xã Sìn Hồ (Lai Châu), mắc cọp nay trở thành đặc sản được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vị giòn, ngọt thanh và nhiều nước. Cây dễ trồng, ít sâu bệnh, cho thu hoạch ổn định trong nhiều năm, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.