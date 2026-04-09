Đại biểu Quốc hội "hiến kế" ứng phó khủng hoảng năng lượng

Đại biểu Nguyễn Thành Công (đoàn Ninh Bình) cho rằng, báo cáo của Chính phủ đã đánh giá tương đối đầy đủ bối cảnh trong và ngoài nước những tháng đầu năm 2026, song cần nhấn mạnh thêm một số vấn đề.

Theo đại biểu, nguy cơ khủng hoảng năng lượng và lạm phát toàn cầu, đặc biệt là do xung đột tại Trung Đông, đang tác động mạnh đến việc hoạch định chính sách của Việt Nam. Giá năng lượng quốc tế tăng, nguồn cung xăng dầu gián đoạn gây áp lực lên tỷ giá, lãi suất và lạm phát, đồng thời làm gia tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng đến thị trường tài chính cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó các nước châu Á, đặc biệt là các nước đang phát triển, chịu tác động lớn.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị Chính phủ phân tích kỹ hơn các tác động này để có giải pháp phù hợp, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Đại biểu Nguyễn Thành Công, đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Về nội tại nền kinh tế, đại biểu nhận định tăng trưởng chưa thực sự bền vững khi dòng vốn và thị trường bất động sản vẫn ở mức cao nhưng mang tính đầu cơ ngắn hạn. Giá nhà đất tại nhiều khu vực tăng cao, chưa phù hợp với thu nhập người dân, tiềm ẩn nguy cơ hình thành bong bóng, trong khi nguồn thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách địa phương.

Đối với môi trường đầu tư kinh doanh, đại biểu ghi nhận việc hoàn thiện thể chế thời gian qua diễn ra nhanh với 86 luật và hơn 300 nghị định được ban hành trong hai năm gần đây. Tuy nhiên, tốc độ thay đổi nhanh cũng gây áp lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh cá thể trong việc thích ứng và tuân thủ quy định mới.

Về giải pháp, đại biểu đề nghị tiếp tục thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các lĩnh vực không cần thiết; đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia. Cùng với đó, cần tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm quyền sở hữu, quyền kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng cho khu vực kinh tế tư nhân.

Đại biểu cũng nhấn mạnh cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hoàn thiện chính sách thuế phù hợp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng với vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Về lĩnh vực năng lượng, đại biểu cho rằng việc phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài cho thấy cần tăng cường tự chủ, đa dạng hóa nguồn cung trong nước, đồng thời phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Việc phát triển điện gió ngoài khơi và các nguồn năng lượng tái tạo cần đặt trong tổng thể cân đối nguồn cung, bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện và một hạ tầng chiến lược của nền kinh tế.

Đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026; đồng thời lưu ý việc phát triển thị trường điện cạnh tranh cần có lộ trình thận trọng, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) bày tỏ đồng tình với báo cáo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao nỗ lực điều hành trong nhiệm kỳ 2021–2025, góp phần giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng tích cực, với GDP năm 2025 trên 8% và quý I năm nay đạt 7,83%.

Theo đại biểu, công tác thể chế là yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này. Việc Quốc hội khóa XV đã thông qua gần 100 luật và nghị quyết trong hai kỳ họp gần đây theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã tạo ra nhiều đột phá. Các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, 188, 170 đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho nhiều dự án, không chỉ tại TP Hồ Chí Minh mà còn ở Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc triển khai một số nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 265 về xử lý dự án tồn đọng, còn chậm do giao Chính phủ rà soát, xây dựng trình tự thực hiện. Cần sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án.

Về kinh tế, Việt Nam hiện nằm trong top 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP bình quân đầu người khoảng 5.226 USD, tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, đại biểu cảnh báo một số dấu hiệu đáng lưu ý: cán cân thương mại bắt đầu xuất hiện nhập siêu trong 4 tháng gần đây, trong khi nhiều năm duy trì xuất siêu; đây là tín hiệu cần theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, kinh tế số còn chiếm tỷ trọng thấp, việc triển khai các nghị quyết liên quan chưa sâu rộng; nhiều dự án còn tồn đọng, cùng với các vấn đề như ùn tắc giao thông, ngập nước, môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Một số chính quyền cấp xã còn lúng túng trong điều hành.

Về định hướng phát triển, đại biểu nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tuy nhiên, ngưỡng “thu nhập cao” phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế thế giới, có thể thay đổi theo biến động toàn cầu.

Về các giải pháp, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) bày tỏ đồng tình với 11 nhóm giải pháp mà Chính phủ đã báo cáo, song đặc biệt quan tâm đến các giải pháp ngắn hạn và đưa ra đề xuất, Chính phủ cần sớm xây dựng một đề án tổng thể ứng phó với khủng hoảng năng lượng hiện nay. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình hình biến động, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt và chủ động. Bên cạnh các chính sách về thuế, cần có giải pháp đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, bởi nếu khủng hoảng năng lượng kéo dài sẽ tác động trực tiếp đến các kịch bản tăng trưởng, kế hoạch đầu tư công cũng như làm gia tăng chi phí của các dự án.

Đại biểu nhấn mạnh, Chính phủ cũng cần triển khai mạnh mẽ chương trình tiết kiệm năng lượng, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong điều hành kinh tế. Đồng thời, cần thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, như điện gió, điện mặt trời, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.