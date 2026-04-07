Đắk Lắk bàn giải pháp đạt tăng trưởng trên 10%

Thứ Ba, 22:27, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 3 và quý I/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Trọng tâm hội nghị là các giải pháp tăng tốc trong 9 tháng còn lại nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên.

Theo báo cáo tại hội nghị, GRDP quý I ước tăng 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra. Một số động lực tăng trưởng như công nghiệp – xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải ngân mới khoảng 5,6% kế hoạch.

Dak lak ban giai phap dat tang truong tren 10 hinh anh 1
Theo bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, chi phí đầu vào tăng theo biến động giá xăng dầu, đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Theo bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk, chi phí đầu vào tăng theo biến động giá xăng dầu, đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quý II và các tháng tiếp theo, ngành sẽ theo dõi sát giá nguyên liệu, logistics, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đẩy nhanh thủ tục các cụm công nghiệp mới, mở rộng chế biến sâu nông sản và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực.

“Sở Công Thương cũng đã ban hành 3 kế hoạch để theo dõi chỉ tiêu ngành, thứ nhất là kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phải đạt 9,5%; thứ hai là kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng về mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, nội dung này thì đề ra 204 ngàn tỷ đồng nhưng ngành cố gắng phấn đấu lên 221 ngàn tỷ đồng; thứ 3 là thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu mục tiêu đặt ra là 2920,8 triệu USD”, bà An nhấn mạnh.

Dak lak ban giai phap dat tang truong tren 10 hinh anh 2
Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, để lấy lại tốc độ tăng trưởng lĩnh vực xây dựng, cần sự cố gắng vượt bậc.

Lĩnh vực xây dựng được xác định là điểm nghẽn của Đắk Lắk, có tăng trưởng thấp do giá nguyên vật liệu tăng và chậm tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, để lấy lại tốc độ tăng trưởng lĩnh vực này, cần sự cố gắng vượt bậc:

“Yêu cầu tăng trưởng của khu vực xây dựng quý II phải đạt là 32,05%, quý III phải đạt 30,67% và quý IV phải đạt 28,7%, cái này yêu cầu phải bù lại. Quý I xây dựng chỉ đạt 6,41% thôi.  Lĩnh vực xây dựng liên quan đến rất nhiều ngành, ngành nào cũng có xây dựng hết, do vậy để mà tăng trưởng ngành xây dựng đòi hỏi sở nào cũng có trách nhiệm. Sở Xây dựng cũng sẽ chủ trì theo dõi, đôn đốc báo cáo đối với chỉ tiêu này”, ông Huy cho biết

Dak lak ban giai phap dat tang truong tren 10 hinh anh 3
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, tập trung khắc phục các lĩnh vực tăng trưởng thấp

Trước nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu, tập trung khắc phục các lĩnh vực tăng trưởng thấp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án động lực. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

