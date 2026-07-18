Đắk Lắk chủ động ứng phó trước nguy cơ virus mới trên đàn vật nuôi

Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 113 hộ thuộc 30 xã, phường của tỉnh Đắk Lắk, buộc tiêu hủy hơn 8.500 con lợn với tổng trọng lượng trên 440 tấn. Hiện vẫn còn hai xã Krông Năng và Hòa Phú chưa qua 21 ngày kể từ khi phát sinh ổ dịch. Bệnh dại cũng ghi nhận 11 ổ dịch tại 10 xã, phường, buộc tiêu hủy 24 con chó, mèo. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại mới đạt 28,3% tổng đàn.

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng khi kết quả giám sát dịch tễ phát hiện chủng virus dịch tả lợn châu Phi lai giữa genotype I và genotype II đã xuất hiện tại Đắk Lắk. Đây là chủng virus mà các loại vắc-xin hiện nay chưa có khả năng bảo hộ. Bên cạnh đó, chủng virus lở mồm long móng ngoại lai Serotype SAT1, lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc, cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo tại Đắk Lắk mới đạt hơn 28% tổng đàn.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh và các biến chủng virus mới; chủ động phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, quản lý chặt hoạt động chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển động vật; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đồng thời tăng cường quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng bệnh dại.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp xã phường phải chủ động kế hoạch phòng dịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cơ chế tháo gỡ khó khăn cho lực lượng thú y cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trong giám sát, cảnh báo và xử lý dịch bệnh, góp phần bảo vệ an toàn đàn vật nuôi và sức khỏe cộng đồng.

"Đề nghị nâng cao vai trò của người đứng đầu chính quyền cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng do nguyên nhân chủ quan hoặc có hành vi giấu dịch, chậm báo cáo. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nội vụ khẩn trương rà soát lực lượng thú y cơ sở, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy định về số lượng, chế độ, chính sách đối với thú y cấp xã, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật." - Ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.