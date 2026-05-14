Đắk Lắk khẩn trương tháo gỡ nút thắt cho các dự án thích ứng biến đổi khí hậu

Buổi làm việc tập trung vào Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ” (SACCR) và Tiểu dự án “Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn” thuộc Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán” (WEIDAP) sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) làm việc với tỉnh Đắk Lắk rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án thích ứng biến đổi khí hậu tại địa phương.

Sau gần 5 năm triển khai tại Đắk Lắk, Dự án SACCR đã góp phần nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế và hỗ trợ định hướng phát triển nông nghiệp phát thải thấp cho người dân địa phương. Tính đến tháng 5/2026, dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã giải ngân gần 69 tỷ đồng, đạt khoảng 58% kế hoạch.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục quan trọng của dự án SACCR, đặc biệt là hệ thống kết nối “dặm cuối”, đang bị ảnh hưởng do phụ thuộc tiến độ xây dựng các trạm bơm thuộc dự án WEIDAP. Hiện dự án này mới giải ngân hơn 41 tỷ đồng, tương đương chưa đầy 4% tổng vốn ODA. Đồng thời, chi phí giải phóng mặt bằng tăng mạnh từ 10,7 tỷ đồng lên 127,5 tỷ đồng, trong khi thời hạn đóng khoản vay của ADB sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện UNDP tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn nước và sinh kế của người dân. Đại diện UNDP đề nghị Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, sớm ban hành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh tỷ giá và gia hạn thực hiện dự án đến cuối năm 2027. Cùng với đó, địa phương cần kiểm soát chặt những rủi ro kỹ thuật, đảm bảo sự đồng bộ giữa hạ tầng trạm bơm đối ứng và hệ thống tuyến ống dặm cuối trước khi vận hành thử nghiệm.

Với những khuyến nghị từ tổ chức quốc tế, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, tháo gỡ các điểm nghẽn để tận dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ. Đồng thời, ông Nguyễn Thiên Văn mong muốn UNDP và Ban quản lý Trung ương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các vùng khó khăn của Đắk Lắk; xem xét đồng thuận với kiến nghị điều chỉnh tiến độ dựa trên thực tế thi công để tối ưu hóa và phát huy cao nhất hiệu quả của nguồn vốn viện trợ.

“Chúng tôi đã và đang chỉ đạo đối với các cơ quan có liên quan để hoàn thành các hồ sơ thủ tục, trước hết gia hạn thời gian thực hiện dự án và hoàn thành hồ sơ thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Để dự án ADB8 (dự án WEIDAP) phát huy được hiệu quả, song song đó kết nối cùng dự án của SACCR phát huy được hiệu quả cả hai dự án. Đó là tăng cường hiệu quả về mặt kinh tế, cải thiện sinh kế cũng như các mục tiêu mà hai dự án đã đặt ra” - ông Nguyễn Thiên Văn cho biết.