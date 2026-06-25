Đắk Lắk khởi công, khởi động các dự án động lực phía Tây



Các dự án được triển khai dịp này thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản và năng lượng tái tạo, với tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Đáng chú ý là dự án nhà máy chế biến cà phê năng lượng với tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp chế biến cà phê quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.

Không chỉ gia tăng năng lực chế biến sâu, dự án còn mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành cà phê Đắk Lắk khi góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê Buôn Ma Thuột, thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu sang chế biến tinh và chế biến sâu. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê hàng đầu của Việt Nam và khu vực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố cà phê của thế giới, đóng góp vào chiến lược nâng tầm giá trị ngành cà phê Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với các dự án năng lượng tái tạo được khởi động tại khu vực phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, việc đồng loạt triển khai các dự án ngay trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư cho thấy những cam kết đầu tư đã nhanh chóng được hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể. Điều này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Đắk Lắk cũng như quyết tâm của địa phương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp để biến các cơ hội hợp tác thành những dự án phát triển thực chất.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhấn nút khởi công một trong những dự án quan trọng tại khu vực phía Tây.

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, địa phương luôn xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Vì vậy, Đắk Lắk đang tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

“Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư để hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án với mong muốn các dự án sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm của nhà đầu tư và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành địa phương, các dự án sẽ được sớm triển khai, đưa vào vận hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng." - ông Đào Mỹ khẳng định.