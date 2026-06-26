Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững

Tuy nhiên, để chuyển đổi số tạo giá trị thực chất cần có sự kết nối giữa cơ quan quản lý, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung trọng tâm của Hội thảo Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 26/6.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tập trung trao đổi nhiều vấn đề đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số. Từ phát triển kinh tế số gắn với nông thôn mới thông minh, công nghệ bán dẫn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như các giải pháp phát triển kinh tế số và xây dựng các cực tăng trưởng mới dựa trên đô thị, công nghiệp và đầu tư công nghệ.

Đắk Lắk xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, với doanh nghiệp là trung tâm

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà phải tạo ra giá trị thực chất cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Do đó, câu chuyện đặt ra là xây dựng được một hệ sinh thái đủ mạnh để doanh nghiệp phát triển.

Thạc sỹ Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu giải pháp: “Trong việc thực hiện kinh tế số và triển khai các vấn đề về thương mại điện tử ở nông thôn, bắt buộc phải sử dụng thước đo về giá trị để đo việc ứng dụng về công nghệ và sử dụng công nghệ. Chúng ta cần phải cụ thể hóa, có những chính sách mang tính chất dài hơi và giải pháp đồng bộ, xuyên suốt và có sự kết hợp của nhiều đơn vị, kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ cho người dân thông qua những chính sách cụ thể cả về nguồn lực, thể chế”.

Hội thảo là diễn đàn kết nối "4 nhà", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp.

Những định hướng này cũng nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp địa phương. Nhiều đại biểu cho rằng, điều doanh nghiệp cần không chỉ là công nghệ mà còn là cơ chế hỗ trợ, sự kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái và những giải pháp có thể triển khai ngay từ thực tiễn. Ông Lê Vi Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tuy Hòa cho rằng các nội dung được trao đổi tại hội thảo không chỉ mang tính định hướng mà còn có thể áp dụng ngay trong hoạt động quản lý và sản xuất.

“Đây là một trong những nội dung để chúng tôi chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc của mình, trọng tâm là các hợp tác xã, để họ đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo trong quá trình sản xuất đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm có truy xuất nguồn gốc đến chất lượng”, ông Đông thông tin thêm.

Phiên đối thoại giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đề xuất cơ chế hợp tác và các giải pháp phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để những khuyến nghị, giải pháp được nêu tại hội thảo sớm đi vào cuộc sống. Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của hội thảo không dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm mà hướng tới hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cụ thể hóa các giải pháp thành chương trình hành động để thúc đẩy chuyển đổi số trong từng lĩnh vực.

Ông Bùi Thanh Toàn, Gám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Để những giải pháp, những ý tưởng trong hội thảo ngày hôm nay biến thành những công việc, hành động cụ thể trong thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng một kế hoạch để triển khai những kết quả của hội thảo. Chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy những nội dung cụ thể trên tinh thần 6 rõ và một xuyên suốt, biến những nội dung của hội thảo hôm nay thành những đề tài, những dự án, những công việc cụ thể”.

Việc xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững không thể hoàn thành trong một hội thảo hay bằng những giải pháp riêng lẻ. Khi các chủ thể cùng ngồi lại để chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và thống nhất cách làm, đó sẽ là nền tảng để chuyển đổi số đi vào thực chất. Với Đắk Lắk, đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.